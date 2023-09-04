В Химках на трассе М-10 столкнулись 12 автомобилей

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На трассе М-10 в подмосковных Химках произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
В ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение частично ограничено.
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"По предварительной информации, на 31-м километре автодороги "Россия" по направлению в сторону области произошло попутное столкновение 12 транспортных средств", - сказали в пресс-службе.
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Лора Луганская