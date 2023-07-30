В Химках произошел крупный пожар

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Крупный пожар произошел в Химках. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
По информации очевидцев, виден большой столб черного дыма. Сотрудники МЧС сообщают о возгорании частного дома.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге в пожаре погибла женщина. Пожар случился в квартире многоэтажного дома на Яхтенной улице Приморского района Санкт-Петербурга. В ночь на 29 июля в пожаре погибла 39-летняя женщина.
Возгорание случилось в трёхкомнатной квартире. В комнате площадью 15 кв. м загорелась обстановка. Возгорание заняло 2 кв. м. В 01:35 пожар удалось ликвидировать.
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На месте происшествия работают оперативные службы.
Возгорание случилось в трёхкомнатной квартире. В комнате площадью 15 кв. м загорелась обстановка. Возгорание заняло 2 кв. м. В 01:35 пожар удалось ликвидировать.
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Екатерина Коршунова