В Химках рабочий едва не сгорел заживо из-за неисправной газонокосилки

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В подмосковных Химках рабочий едва не сгорел заживо из-за неисправной газонокосилки, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, 37-летний мужчина ремонтировал газонокосилку на улице Горшина неподалеку от школы. В определенный момент из техники начало выливаться топливо и одежда рабочего тут же воспламенилась.
Мужчину экстренно госпитализировали в больницу с 80 процентами ожогов тела. В настоящий момент за его жизнь борются врачи.
Сегодня также стало известно, что 33-летняя женщина и её 15-летняя дочь заживо сгорели во время пожара в доме в селе Марфино, городского округа Мытищи. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная работа отопительного прибора, который стоял на террасе дома.
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Евгения Парфентьева