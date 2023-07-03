В Химках возник крупный пожар в цеху мебельного комбината «Сходня»

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Сильнейший пожар разгорелся в Химках в микрорайоне Сходня, там горит нежилое помещение. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Густой дым и пламя видно за несколько километров. По предварительным данным, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет. Подробности уточняются.
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