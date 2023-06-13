В Химках задержали хулигана, изображавшего автоматную стрельбу из автомобиля

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Теперь мужчине грозит уголовная ответственность
В Химках задержали москвича, который имитировал стрельбу из автомата. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Автомат оказался оружием для игры в страйкбол. Тем не менее в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее «Радио 1» сообщало, что житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провезти их в Россию.
«Мужчина передвигался по городу Химки на автомобиле в качестве пассажира и демонстрировал окружающим предмет, похожий на автомат. Он также произвел имитацию выстрелов из него», – рассказала Петрова.
Ранее «Радио 1» сообщало, что житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провезти их в Россию.
Лора Луганская