В Химках задержали подростков, которые избивали школьников в школе и ТЦ

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Подростков доставили в подразделение столичного СК.
«Уроженец республики Таджикистан и этнический азербайджанец, являющийся уроженцем Екатеринбурга, задержаны. Следователи проверят законность получения фигурантами гражданства РФ», — сообщает ведомство.Тг-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В данный момент известно о четырёх эпизодах — в ТЦ на Ходынском бульваре и в школе №29 в Химках.
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Мария Фирсова