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В ХМАО подростки избили 12-летнего мальчика

17 ноября 2023, 11:53
Фото: istockphoto/Serghei Turcanu

Фото: istockphoto/Serghei Turcanu

В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа полиция начала проверку после избиения 12-летнего мальчика.
РЕН ТВ пишет, что сейчас устанавливаются лица, причастные к избиению. После избиения подростками ребенок попал в больницу. Там сняли побои.

После того, как будет готово заключение судебно-медицинской экспертизы, правоохранители примут процессуальное решение.


Сообщается, что трое подростков избили ребёнка, когда тот шёл в продуктовый магазин.

Ранее в Тюмени подростки сломали позвоночник мальчику, который посмеялся над ними. Поводом стал конфликт на горке. Подростки настигли ребёнка, который пытался укрыться в подъезде. Затем один из них спустил мальчика с лестницы. После этого ребёнок уже не смог встать самостоятельно. Ему на помощь пришёл велокурьер.

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#драка
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В тундре на Чукотке нашли пропавшую неделю назад местную жительницу
17 ноября 2023, 12:26

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Потерявшуюся неделю назад жительницу назад обнаружили живой, об этом сообщает «ТАСС» на администрацию Чукотского муниципального района.
10 ноября трое жителей чукотского села Нешкан находились в оленеводческой бригаде. На пути домой один из двух снегоходов провалился под лёд. В результате, было принято решение, что один человек отправится в населенный пункт за помощью, а двое остальных останутся на месте с запасом воды и продуктов.

Однако, совсем скоро в тундре разбушевалась буря. Вернуться на место, где остались спутники, отправившийся за помощью мужчина смог только два дня спустя. ​На месте уже никого не было.

Позже выяснилось, что один мужчина, не дождавшись помощи, отправился за ней самостоятельно, а также сообщил, где искать женщину.

Сегодня пережившую семь дней в снежной тундре женщину доставят в Нешкан, где окажут всю необходимую помощь.

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#спасение
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Депутатов ГД массово атакуют телефонные мошенники и пытаются занять деньги
17 ноября 2023, 12:14

Фото: iStock/artoleshko

Депутатов Государственной думы массово атакуют телефонные мошенники, об этом Telegram-каналу Mash рассказал один из пострадавших депутатов - Дмитрий Гусев.
По словам Гусева, активная атака на телефоны депутатов началась со вчерашнего вечера. Неизвестные пытаются выведать информацию, а также занять денег.

Гусев поделился скриншотом с перепиской с одним из них. Мошенник представился Олегом Морозовым председателем комитета по контролю. Как только депутат предложил встретиться, якобы, Морозову, встретиться у дверей зала (в котором тот должен был присутствовать), мошенники сразу перестали отвечать. 

Заявление на терроризирующих депутатов неизвестных уже предоставили в прокуратуру.

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#телефоны
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#прокуратура
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Глава Минстроя Файзуллин раскрыл главную причину обрушения дома в Астрахани
Глава Минстроя Файзуллин: дом в Астрахани обрушился из-за недосмотра органов
17 ноября 2023, 12:06

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Частичное обрушение жилого пятиэтажного дома в Астрахани произошло из-за недосмотра надзорных органов. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
Напомним, что накануне вечером МЧС по Астраханской области сообщило о частичном обрушении жилого многоквартирного дома. Предполагается, что причиной возникновения трещины на фасаде, повлекшей разрушение двух подъездов, стал ремонт в одной из квартир. Отмечается, что при незаконной перепланировке были задеты несущие стены. В регионе введён режим ЧС. 

Файзуллин подчеркнул, что произошедшая трагедия произошла из-за недосмотра надзорных органов, которые не проследили самовольную перепланировку квартиры жильцами дома. 

Также в ходе VIII Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов министр отметил, что необходимо внести изменения в газовый закон, чтобы повысить безопасность проживания в газифицированных домах. 

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#мчс
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#министр
#строительство
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В Москве задержан мужчина за убийство матери, совершенное 5 лет назад
СК: В Москве задержан мужчина, обвиняемый в убийстве своей матери в 2018 году
17 ноября 2023, 11:29

Фото: iStock/Diy13

В Москве задержан мужчина, который обвиняется в убийстве собственной матери в 2018 году. Об этом сообщает столичный СК.
Уточняется, что 9 марта 2018 года, в квартире жилого дома на улице Рогова в Москве было обнаружено тело убитой женщины 1958 года рождения. Следователи и криминалисты СК Москвы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с полицейскими подняли материалы уголовного дела, проанализировали их и назначили сложные экспертизы по вещественным доказательствам.

«По результатам этой масштабной и кропотливой работы удалось установить причастность сына к убийству своей матери», - говорится в сообщении столичного СК.

Сейчас мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве, однако вину свою он не признал. 

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#ск
#убийство
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ВС РФ отражают атаку ВСУ по Севастополю
Развожаев: над Северным молом в Севастополе сбиты две воздушных цели
17 ноября 2023, 11:02

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Севастополе система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели над Северным молотом. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным в акватории над Северным молом сбито 2 воздушных цели», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что по данным Спасательной службы Севастополя, повреждений инфраструктуры в городе нет. При этом спецслужбы продолжают контролировать воздушную обстановку.

Развожаев в очередной раз призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее губернатор объявил о воздушной тревоге в городе. Жителей Севастополя призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, а также отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям, которых тревога застала на улице, рекомендовано пройти в убежища.

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#telegram
#пво
#севастополь
#атака
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Новосибирские врачи спасли мужчину, в голову которого воткнули вилы
17 ноября 2023, 10:37

Фото: iStock/megaflopp

Врачи в Новосибирске чудом спасли мужчину, в голову которого воткнули вилы на 11 сантиметров, об этом сообщили в областном Минздраве.
Напомним, по информации регионального Следственного комитета, 3 ноября местному жителю воткнул вилы в голову его знакомый во время ссоры на прарковке. Помимо воткнутых в голову вил, пострадавшему также нанесли травмы в другие жизненно-важные органы. Нападавший арестован. 

В больнице медики диагностировали у мужчины проникающую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Коллегиальным образом врачи решили, что извлекать сразу все спицы опасно из-за рисков обильного кровоизлияния в мозг. Зубцы извлекали поочередно, к операции также привлекли спасателей, который помогли аккуратно спилить зубцы.

В результате 3,5 часовой операции, обе спицы были аккуратно извлечены из головы пациента. По словам врачей, единственное последствие столь серьезной травмы, которое коснётся пациента - это небольшое снижение зрения на правом глазу.

Пострадавший продолжает восстановление в нейрохирургическом отделении.

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#зрение
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Сестра режиссёра Хуциева обвинила врачей скорой помощи в краже
17 ноября 2023, 10:09

Фото: istock/maxim4e4ek

86-летняя Ирина Хуциева, сестра легендарного режиссёра Марлена Хуциева, вызвала медиков из-за плохого самочувствия.
Mash пишет, что после стабилизации состояния и отъезда бригады скорой помощи, женщина снова позвонила на 103. По её словам, после визита медиков из квартиры пропал кошелёк с крупной суммой.

После обвинений в случившемся начали разбираться. Но уже утром следующего дня Хуциева позвонила, чтобы извиниться. Она нашла пропажу у себя в квартире.

Ранее сообщалась, что красноярская полиция начала проверку по факту применения физической силы к 2-летнему ребенку в детском саду. Видеозапись данного инцидента появилась в местном Telegram-канале. На кадрах видно, как воспитательница детсада на улице Линейной схватила за волосы 2-летнюю девочку. По данным МВД, заявлений после инцидента не поступало. Но полицейские начали проверку.

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#скорая помощь
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#происшествие
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В Ереване прогремел взрыв в госуниверситете, погиб человек
17 ноября 2023, 09:56

Фото: iStock/RamonCast

Взрыв произошёл в здании Ереванского государственного университета.
В результате ЧП погиб один человек. По предварительной информации, взрыв произошел в помещении факультета химии, пишет онлайн-издание Oragir.News.

«Три человека были доставлены в больницу с ожогами, на месте происшествия обнаружено тело одного погибшего», - сказано в публикации.
Сотрудник патрульно-постовой службы отравился дымом, принимая участие в эвакуационных работах.

Sputnik Армения сообщает, что у правоохранительных органов нет информации о погибших и раненых. Все студенты и преподаватели эвакуированы из здания.

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#университет
#мир
#новости
#взрыв
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Дом в Астрахани мог обрушиться из-за незаконной перепланировки квартиры
17 ноября 2023, 09:44

Фото: iStock/Srdjanns74

Пятиэтажный дом в Астрахани мог обрушиться из-за незаконной перепланировки квартиры на первом этаже, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.

Выяснилось, что не так давно один из собственников произвёл незаконную перепланировку квартиры на первом этаже и разрушил несущие стены. В настоящий момент с ним общаются следователи. 

Отмечается, что в результате обрушения дома пострадали 20 квартир в третьем и четвёртом подъездах дома. В регионе введён режим ЧС.

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