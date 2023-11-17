В ХМАО подростки избили 12-летнего мальчика

Фото: istockphoto/Serghei Turcanu
В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа полиция начала проверку после избиения 12-летнего мальчика.
РЕН ТВ пишет, что сейчас устанавливаются лица, причастные к избиению. После избиения подростками ребенок попал в больницу. Там сняли побои.
После того, как будет готово заключение судебно-медицинской экспертизы, правоохранители примут процессуальное решение.
Сообщается, что трое подростков избили ребёнка, когда тот шёл в продуктовый магазин.
Ранее в Тюмени подростки сломали позвоночник мальчику, который посмеялся над ними. Поводом стал конфликт на горке. Подростки настигли ребёнка, который пытался укрыться в подъезде. Затем один из них спустил мальчика с лестницы. После этого ребёнок уже не смог встать самостоятельно. Ему на помощь пришёл велокурьер.
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После того, как будет готово заключение судебно-медицинской экспертизы, правоохранители примут процессуальное решение.
Ранее в Тюмени подростки сломали позвоночник мальчику, который посмеялся над ними. Поводом стал конфликт на горке. Подростки настигли ребёнка, который пытался укрыться в подъезде. Затем один из них спустил мальчика с лестницы. После этого ребёнок уже не смог встать самостоятельно. Ему на помощь пришёл велокурьер.
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Мария Фирсова