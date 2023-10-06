В ХМАО подросток сбил насмерть мать с младенцем

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17-летний подросток за рулем автомобиля наехал на семью из трех человек.
Трагедия произошла в деревне Лямина Ханты-Мансийского автономного округа.
Днём в четверг в деревне Лямина на улице Лесная 17-летний подросток за рулём LADA Vesta не справился с управлением и наехал на людей, которые шли по тротуару. 33-летняя женщина с месячным ребенком погибли на месте. 35-летнего мужчину госпитализировали. С места аварии виновник уехал.
Подростка задержали. Им оказался 17-летний гражданин иностранного государства. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Управление МВД по Карачаево-Черкесии сообщало о четырех погибших в результате серьезной аварии, в которую попали три легковых автомобиля. Происшествие случилось в четверг в 20:00 по московскому времени на 60-м километре федеральной трассы, соединяющей Лермонтов и Черкесск.
По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta и Toyota Alphard. В результате аварии водитель Camry и два пассажира «Гранты» погибли от полученных травм на месте происшествия, сообщается в Telegram-канале ведомства.
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Днём в четверг в деревне Лямина на улице Лесная 17-летний подросток за рулём LADA Vesta не справился с управлением и наехал на людей, которые шли по тротуару. 33-летняя женщина с месячным ребенком погибли на месте. 35-летнего мужчину госпитализировали. С места аварии виновник уехал.
Ранее Управление МВД по Карачаево-Черкесии сообщало о четырех погибших в результате серьезной аварии, в которую попали три легковых автомобиля. Происшествие случилось в четверг в 20:00 по московскому времени на 60-м километре федеральной трассы, соединяющей Лермонтов и Черкесск.
По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta и Toyota Alphard. В результате аварии водитель Camry и два пассажира «Гранты» погибли от полученных травм на месте происшествия, сообщается в Telegram-канале ведомства.
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Мария Фирсова