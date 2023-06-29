В ходе беспорядков во французском Нантере задержали почти 80 человек

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Согласно публикации в газете, указанное число задержанных относится к региону Иль-де-Франс. Агентство Франс Пресс уточняет, что данная статистика актуальна на 02:00 по местному времени (03:00 по московскому времени).
В следствие этого в нескольких городах во второй половине дня начались беспорядки. Французские власти призвали население к спокойствию, одновременно настаивая на том, чтобы провести объективное расследование произошедшего.
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