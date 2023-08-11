В Хорватии пропали 10 гандболистов из Бурунди

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10 гандболистов из сборной Бурунди пропали без вести во время юношеского чемпионата мира, который сейчас проходит в Хорватии.
Mundo Deportivo пишет, что 10 гандболистов 2006 года рождения 9 августа уехали из университетской резиденции в Риеке в неизвестном направлении. Полицейские начали розыск пропавших.
Хорватия считается одной из транзитных зон, через которую иммигранты из Африки и Азии попадают в Западную Европу без законных на то оснований. Бурунди – одна из беднейших стран мира, а также одна из самых густонаселенных африканских стран.
Следующий матч бурундийской сборной состоится 11 августа с Новой Зеландией.
Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка, которая пропала в тайге в Алтайском крае более суток назад, найдена живой. Девочка ушла гулять 8 августа и не вернулась. Родители сообщили в полицию только вечером, поскольку до последнего пытались самостоятельно разыскать дочь.
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Хорватия считается одной из транзитных зон, через которую иммигранты из Африки и Азии попадают в Западную Европу без законных на то оснований. Бурунди – одна из беднейших стран мира, а также одна из самых густонаселенных африканских стран.
Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка, которая пропала в тайге в Алтайском крае более суток назад, найдена живой. Девочка ушла гулять 8 августа и не вернулась. Родители сообщили в полицию только вечером, поскольку до последнего пытались самостоятельно разыскать дочь.
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Мария Фирсова