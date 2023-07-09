В Хостинском районе Сочи за ночь выпало 80 мм осадков

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В Хостинском районе Сочи в ночь на воскресенье, 9 июля, прошли залповые ливни, во время которых выпало около 80 мм осадков.
Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Ранее сообщалось, что потоки воды сносили машины. Из них образовалась настоящая плотина, пишет Shot. Пострадало около 10 машин. Также в Хостинском районе подтопленными оказались два дома. Сейчас спасатели ликвидируют последствия дождей.
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«Пострадавших нет. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства не пострадала. Общественный транспорт работает в штатном режиме», — сообщили сочинские власти.
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Мария Фирсова