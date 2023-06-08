В Хургаде россиянин, на которого напала акула, погиб на глазах у отца

РИА Новости/Виталий Аньков
Об этом тг-каналу Baza рассказала соседка россиян в Хургаде
Как стало известно тг-каналу Baza, 23-летний россиянин переехал с отцом в Хургаду несколько месяцев назад. Они приобрели квартиру и поселились в жилом комплексе «British Resort». По словам соседки, парень погиб на глазах у отца и во время нападения акулы кричал — «папа».
Ранее сообщалось, что погибшим от нападения акулы в Хургаде оказался уроженец Архангельской области. По информации Mash, у молодого человека было своё ИП. Жил он в подмосковной Балашихе, работал иллюстратором на фрилансе.
Ранее сообщалось, что погибшим от нападения акулы в Хургаде оказался уроженец Архангельской области. По информации Mash, у молодого человека было своё ИП. Жил он в подмосковной Балашихе, работал иллюстратором на фрилансе.
Мария Фирсова