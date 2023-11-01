В Йемене предупредили о ракетном ударе по Израилю

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Йемен планирует нанести ракетный удар по Израилю в полдень 1 ноября. Атаку анонсировали представитель армии Йемена бригадный генерал Яхья Сари. Об этом сообщает издание The New York Times.
По данным СМИ, в сторону Израиля собираются запустить баллистические и крылатые ракеты и бесплатные летательные аппараты.
Ранее Яхья ас-Сари объявил о начале военной операции против Израиля. По словам Сари, она будет направлена на поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления. Также, один из лидеров движения «Ансар Алла» заявлял, что это ответ на религиозные, гуманитарные и моральные чаяния йеменского народа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Кроме того, в конце октября, корабль ВМС Соединённых Штатов перехватил несколько ракет, которые хуситы выпустили в сторону Израиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
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Алина Юрчак