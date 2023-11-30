В Иерусалиме число жертв теракта увеличилось до трех

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Число погибших при стрельбе на въезде в Иерусалим выросло до трёх человек.
Ранее сообщалось о гибели 70-летнего мужчины и 16-летней девочки.
Напомним, двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана из американских винтовок М-16. Террористы выбрали место нападения неслучайно —это ключевой транспортный узел Иерусалима.
По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме. На место теракта прибыли военные.
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«В результате теракта в Иерусалиме погиб еще один человек, 70-летний мужчина, число жертв достигло двух», - сказано в сообщении Times of Israel.
По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме. На место теракта прибыли военные.
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Мария Фирсова