В Иерусалиме прогремели взрывы после срабатывания сирен

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В Иерусалиме прогремели взрывы. Об этом сообщают СМИ.
Сообщается, что в городе работают сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах. По информации корреспондента РИА Новости, сирены звучат и в Тель-Авиве.
Отмечается, что перед взрывами бригады «Аль-Кассам», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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Отмечается, что перед взрывами бригады «Аль-Кассам», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву.
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Екатерина Коршунова