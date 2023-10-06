В Индии 40 человек погибли из-за наводнения

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Наводнение накрыло северо-восточную часть Индии.
Reuters, ссылаясь на правительственных чиновников, сообщает, что в результате наводнения погибли 40 человек.
Наводнение вызвали проливные дожди в районе ледникового озера Лхонак, которое находится в Гималаях в штате Сикким. За небольшое время там выпала пятимесячная норма осадков. Ситуацию усугублял и прорыв плотины ГЭС на реке Тиста.
Наводнение коснулось не менее 22 тысяч человек. Около 102 числятся пропавшими без вести. В данный момент в регионе ведутся поисково-спасательные работы. Дожди не прекращаются. Прогнозируется ухудшение погоды в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что на Сахалине прошёл мощнейший ливень. Десятки домов оказались затоплены, тысячи человек остались без электричества. Самая сложная ситуация наблюдается в Южно-Сахалинске. Там, а также в соседних районах, отменили занятия в школах. Местных жителей просят не выходить на улицу без острой необходимости. В регионе вели режим ЧС.
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Наводнение вызвали проливные дожди в районе ледникового озера Лхонак, которое находится в Гималаях в штате Сикким. За небольшое время там выпала пятимесячная норма осадков. Ситуацию усугублял и прорыв плотины ГЭС на реке Тиста.
Ранее сообщалось, что на Сахалине прошёл мощнейший ливень. Десятки домов оказались затоплены, тысячи человек остались без электричества. Самая сложная ситуация наблюдается в Южно-Сахалинске. Там, а также в соседних районах, отменили занятия в школах. Местных жителей просят не выходить на улицу без острой необходимости. В регионе вели режим ЧС.
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Мария Фирсова