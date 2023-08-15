В Индии экзорцист запугал семью и год насиловал родную сестру

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В Индии задержали мужчину, который запугал родственников и насиловал родную сестру, пишет News9Life.
В полицию города Канпур обратилась девушка, которая обвинила брата в избиениях, а также в принуждении к сексуальным отношениям на протяжении года. По ее словам, родственник держал всю семью в страхе, так как является экзорцистом и мастером нескольких школ тантры.
По версии следствия, домогательства происходили с позволения матери, которая боялась огласки и велела дочери смириться с поведением брата. Помимо этого, женщина не могла полностью поверить дочери, потому что «считала сына богом».
Прокурор рассказал, что в настоящее время насильник находится под стражей, ему предъявлены обвинения. Мать молодых людей допрашивают, против нее также будут выдвинуты обвинения.
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По версии следствия, домогательства происходили с позволения матери, которая боялась огласки и велела дочери смириться с поведением брата. Помимо этого, женщина не могла полностью поверить дочери, потому что «считала сына богом».
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Диана Аванесян