В Индии мужчина 36 лет носил в животе своего нерожденного близнеца

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«Беременный мужчина» из Индии оказался носителем редчайшей аномалии
В индийском городе Нагпур 36-летний мужчина попал в больницу с огромной опухолью в животе, однако, когда медики вскрыли пациента – их удивлению не было предела, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Star.
По информации СМИ, мужчина всю жизнь был настолько большим в объемах, что в городе его прозвали «беременным».
Когда он почувствовал себя плохо и попал в больницу – медики сперва решили, что в его животе выросла огромная опухоль. Они вскрыли мужчину и обнаружили в нем много костей, конечности, волосы, челюсть.
Выяснилось, что у пациента была редкая аномалия, называемая «эмбрион в эмбрионе». Все это время внутри него рос и развивался близнец-паразит.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном городе Егорьевск разыскивают серийного педофила-насильника.
По информации СМИ, мужчина всю жизнь был настолько большим в объемах, что в городе его прозвали «беременным».
Выяснилось, что у пациента была редкая аномалия, называемая «эмбрион в эмбрионе». Все это время внутри него рос и развивался близнец-паразит.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном городе Егорьевск разыскивают серийного педофила-насильника.
Евгения Парфентьева