В Индии погибли 49 человек из-за наводнений и оползней

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Стихия ударила по северным штатам Индии.
РЕН ТВ пишет, что проливные дожди продолжались несколько дней. Мощные потоки воды снесли здания и автомобили.
Количество погибших продолжает расти. Несколько десятков людей числятся пропавшими без вести. Тысячи местных жителей остались без электричества, дорог и всякой связи с цивилизацией.
Спасатели пытаются разобрать завалы, под которыми всё ещё остаются люди.
Ранее в Грузии увеличилось число жертв оползня. В данный момент число жертв сошедшего оползня достигло 25, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Также обнаружены части 5 человеческих тел. В данный момент идёт процедура их идентификации.
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сказал, что поиски не прекратятся, пока не будут обнаружены все пропавшие граждане.
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Количество погибших продолжает расти. Несколько десятков людей числятся пропавшими без вести. Тысячи местных жителей остались без электричества, дорог и всякой связи с цивилизацией.
Ранее в Грузии увеличилось число жертв оползня. В данный момент число жертв сошедшего оползня достигло 25, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Также обнаружены части 5 человеческих тел. В данный момент идёт процедура их идентификации.
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сказал, что поиски не прекратятся, пока не будут обнаружены все пропавшие граждане.
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Мария Фирсова