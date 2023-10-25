В Индии работник автозаправочной станции спас мужчину от питона

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В Индии сотрудник автозаправочной станции спас мужчину от душившего его питона, об этом сообщает The Free Press Journal.
По информации СМИ, трагедия едва не случилась 21 октября в пригороде Каннура, штат Керала.
Местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к сотруднику АЗС с питоном в руках и попросил его сфотографировать. Позируя, мужчина позволил змее обвить его шею, пока та не начала плотно сжимать кольца и душить его.
Мужчина упал на землю и стал задыхаться, тогда на помощь кинулся снимавший его работник. Он сильно потянул змею за хвост, а она, сперва, ослабила хватку, затем совсем отпустила свою жертву и уползла прочь.
Спаситель, позже, рассказал, что всю жизнь боится змей и никогда с ними не сталкивался, однако, в стрессовой ситуации он забыл про свой страх и бросился спасать человека.
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Местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к сотруднику АЗС с питоном в руках и попросил его сфотографировать. Позируя, мужчина позволил змее обвить его шею, пока та не начала плотно сжимать кольца и душить его.
Спаситель, позже, рассказал, что всю жизнь боится змей и никогда с ними не сталкивался, однако, в стрессовой ситуации он забыл про свой страх и бросился спасать человека.
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Евгения Парфентьева