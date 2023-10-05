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В Индии россияне оказались заблокированы в зоне наводнения

05 октября 2023, 10:54
Фото: istockphoto/cabuscaa

Фото: istockphoto/cabuscaa

Генконсульство РФ сообщает, что трое российских туристов попали в зону наводнения в Индии.

ТАСС пишет, что трое россиян оказались заблокированы в зоне наводнения в северо-восточном индийском штате Сикким. Никто из российских туристов не пострадал. У них есть контакт с местными властями. Туристов эвакуируют после того, как улучшиться погода.

Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.

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На рейсе из Бангкока в Москву россиянин ранил пассажира вилкой
#индия
#россияне
#туризм
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Москвич отправил за границу 500 посылок с военной продукцией
05 октября 2023, 11:11

Фото: istock/Thomasaf

Москвич отправил почтой в Европу, Америку и Японию военной продукции на 31 млн рублей.
ФТС России сообщает, что сотрудники таможни пресекли канал контрабанды военной продукции в европейские страны, США и Японию. Инженер из Москвы отправил за границу около 500 посылок на 31 миллион рублей. Инженера оборонно-промышленного комплекса уже задержали.
 
Выяснилось, что двое жителей Москвы создали интернет-магазин, через него 2 года они продавали товары военного назначения российского и советского образца.
 
Москвич, который является автором преступной схемы, покупал на российских интернет-площадках жилеты транспортные модульные, защитные комплекты, камуфляжные ранцы, а также медицинские подсумки, противоосколочные очки. Всё это он отправлял заказчикам за рубеж. Его подельник, который живёт в Великобритании, принимал заказы на товар и оплату.
 
В некоторые посылки мужчины вкладывали записки против проведения СВО. Также во время обысков у фигуранта была найдена коллекция книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацистской символикой.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда военной техники». Обвиняемый находится под домашним арестом.

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#происшествие
#уголовное дело
#контрабанда
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ФСБ задержала россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины
Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество с украинской разведкой
05 октября 2023, 10:47

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники ФСБ России задержали во Владимирской области мужчину, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Информацию сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По информации следствия, житель Гусь-Хрустального пытался установить контакт с представителями иностранных государств через интернет. За денежное вознаграждение мужчина должен был собирать и передавать информацию о передвижении ж/д составов с военной техникой по Владимирской области.

Как сообщили в ФСБ, деятельность россиянина взята под контроль, переписки с СБУ задокументированы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). 

К счастью, действия мужчины не нанесли вред безопасности РФ, так как вовремя были пресечены.

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#дело
#уголовное дело
#фсб
#сотрудничество
#сбу
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На рейсе из Бангкока в Москву россиянин ранил пассажира вилкой
05 октября 2023, 10:31

Фото: istockphoto/Diy13

Дебошир, вооружённый железной вилкой, испугал пассажиров рейса «Аэрофлота» и ранил своего соседа.
Telegram-канал «Авиаторщина» сообщает, что ЧП случилось на борту Boeing 777  4 октября во время перелета из Бангкока в Москву. Один из пассажиров атаковал впереди сидящего мужчину железной вилкой. Мужчина получил ссадины мягких тканей спины, плеча и грудной клетки.

По словам свидетелей, причин для нападения не было. В момент атаки нападавший находился в неадекватном состоянии и не обращал внимания на требования  экипажа.

Бортпроводникам пришлось связать хулигана пластиковыми наручниками и нейлоновым ремнем. На это дал разрешение командир воздушного судна, а в Шереметьево дебошира задержали полицейские.

Ранее пьяная россиянка устроила разгром в бизнес-классе самолета и отказалась покидать борт, когда он сел в Красноярске.

По информации СМИ, 40-летняя пассажирка бизнес-класса сильно перепила, начала дебоширить, испачкала сидения, нахамила бортпроводникам, а затем уснула. Когда борт приземлился в аэропорту назначения, будить хулиганку пришёл наряд полиции. Она долго не могла понять, что происходит, и почему ее пытаются вывести из самолета.

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#самолёты
#пассажир
#самолет
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В Тюменской области полицейские задержали автомобиль с трупом в багажнике
05 октября 2023, 10:27

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Тюменской области полицейские задержали автомобиль с двумя детьми, у которых в багажнике лежал труп мужчины. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Труп 54-летнего Михаила обнаружил его племянник. Тело лежало на диване в его доме в поселке Московский. На теле мужчины были обнаружены пулевые отверстия в районе шеи. Племянник сообщил об убийстве в правоохранительные органы, однако прибывшие полицейские тело в доме не нашли.

Сообщается, что позже сотрудники полиции остановили автомобиль «Лада Гранта», в котором находились двое подростков 14 и 16 лет, в том числе сын убитого. Вместе со школьниками в машине лежал труп. 

На месте происшествия в доме была задержана жена погибшего. На данный момент неизвестно, кто совершил убийство. Жена и сын погибшего задержаны.

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#сын
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В Сыктывкаре неизвестные хотели поджечь здание на территории аэропорта
05 октября 2023, 08:59

Фото: iStock/PamWalker68

В здании находится трансформаторная подстанция, блоки управления радиомаяками и электрощитовая.
Baza пишет, что утром 4 октября один из сотрудников аэропорта увидел, что с тыльной стороны здания вскрыта металлическая решетка вентиляционного канала, а внутри появился резкий запах бензина.
 
На место прибыли полицейские и выяснили, что неизвестные пробрались через эту решетку, а потом на матерчатом шнуре спустили канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и попытались устроить поджог.
 
Если бы пожар начался, то он мог сильно усложнить ситуацию с безопасностью полётов. Когда именно пытались поджечь здание, неизвестно. Последний раз здание посещалось 27 сентября.

Ранее сообщалось, что Рыльск в Курской области оказался под обстрелом кассетными боеприпасами.

Пострадала местная жительница. Её экстренно госпитализировали в ЦРБ с осколочными ранениями. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.

Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях Рыльска.

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#аэропорт
#пожар
#чп
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В Подмосковье 2-летний мальчик чуть не убил своего брата-близнеца
05 октября 2023, 08:41

Фото: iStock/kieferpix

Ребёнок чуть не убил своего брата-близнеца во время игры на кухне в Одинцове.
SHOT пишет, что трагедия могла случиться накануне в квартире одинцовской многоэтажки. По словам родителей, они укладывали спать двухлетних близнецов Антона и Колю.
 
Дети сбежали на кухню поиграть, когда отец с матерью отвлеклись. Один из мальчиков схватил нож со стола. В этот момент подбежал его брат и наткнулся грудью на лезвие.
 
Ребёнка госпитализировали с резаной раной грудной клетки в хирургическое отделение больницы Звенигорода.
 
Прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области школьница пыталась убить девочку канцелярским ножом. По данным следствия, 14-летняя и 13-летняя девочки находились в лесном массиве в дачном посёлке Кудряшовский. Между школьницами произошёл конфликт. 14-летняя девочка нанесла подруге множественные удары канцелярским ножом в жизненно важные органы.

Девочка сопротивлялась, поэтому ей удалось спастись. Медики оказали ей необходимую помощь. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

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#подмосковье
#дети
#чп
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Учительница родила ребёнка от школьника и попала в тюрьму
05 октября 2023, 08:18

Фото: iStock/Rawf8

Экс-учительница школы из Луизианы родила ребёнка от школьника и оказалась за решёткой.
WBRZ 2 пишет, что 33-летняя Морган Фреш общалась с учеником примерно 2 года. Женщина вступала в интимную близость с ним, потом забеременела и родила от него. Семья 17-летнего парня узнала об этом в конце сентября, после чего Фреш арестовали.
 
Женщина оказалась в тюрьме по обвинениям в изнасиловании третьей степени, сексуальном насилии. Также её обвинили в случаях преступных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
 
Полиция с помощью анализа ДНК проверяет, является ли несовершеннолетний отцом ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Уйском районе Челябинской области 34-летняя женщина устроила групповой секс с двумя 15-летними подростками. Женщина проводила время в компании со школьниками, употребляя алкоголь. После распития спиртных напитков они решили заняться сексом. Как заявляет женщина, все произошло по согласию.

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#учитель
#дети
#школа
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ФСБ задержала жителя Сахалина за сотрудничество со спецслужбами Украины
05 октября 2023, 07:51

Фото: istock / Thomasaf

Правоохранительные органы задержали 57-летнего жителя Южно-Сахалинска за общение со спецслужбами Украины. Мужчину взяли под стражу, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в службе безопасности. 
По данным управления, житель Южно-Сахалинска крайне негативно отзывалась о политике в РФ и не поддерживает проведение спецоперации на территории Украины. Мужчина специально начал общаться с представителем украинских спецслужб с целью предложения помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Ранее сообщалось, что Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело военнослужащего армии России, который обвиняется в госизмене. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#уголовное дело
#фсб
#ук
#сотрудничество
#мужчина
#рф
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Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта по делу главы Кизилюрта
05 октября 2023, 02:39

Фото: iStock/YakobchukOlena

Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта уголовного дела бывшего министра спорта Дагестана, а ныне — главы Кизилюрта Магомеда Магомедова. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Арестованным является руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва дагестанского Минспорта — Халитбег Махачев.

Напомним, что Магомеда Магомедова подозревают в связях с криминалом и хищениях бюджетных средств с 2012 по 2021 год, когда он занимал пост министра спорта республики.

В доме чиновника прошли обыски, в ходе которых были обнаружены бумаги, подтверждающие его участие во вменяемых преступлениях. Также у Магомедова нашли незаконное оружие, коллекцию дорогих часов и десятки банок черной икры.

Теперь как Магомедов, так и Махачев пробудут под стражей как минимум до 2 декабря 2023 года.

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#дагестан
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