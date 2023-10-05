В Индии россияне оказались заблокированы в зоне наводнения

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Генконсульство РФ сообщает, что трое российских туристов попали в зону наводнения в Индии.
Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.
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В Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте
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Мария Фирсова