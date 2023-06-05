В Индии рухнул двухметровый участок дорожного моста

Фото: Фотобанк Московской области
В индийском штате Бихар рухнул двухметровый участок недостроенного моста
В индийском штате Бихар двухметровой участок недостроенного моста упал в воду. Об этом стало известно местному изданию Times of India.
Этот мост уже не в первых раз обрушился: ещё одна часть строения рухнула ещё в апреле прошлого года.
Известно, что строительство моста идёт уже с 2014 года и составляет более 200 миллионов долларов.
Ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что обе страны применяют гибкий подход к выбору валют для взаимных расчетов, используя не только доллары, но и национальные валюты, а также валюты третьих стран.
Этот мост уже не в первых раз обрушился: ещё одна часть строения рухнула ещё в апреле прошлого года.
Ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что обе страны применяют гибкий подход к выбору валют для взаимных расчетов, используя не только доллары, но и национальные валюты, а также валюты третьих стран.
Согласно его заявлениям, ключевыми областями взаимодействия являются оптимизация механизмов взаиморасчетов, согласование платежных систем МИР и использование альтернативы системе SWIFT для обмена финансовой информацией, а также общее расширение межбанковского сотрудничества.
Андрей Гаврилов