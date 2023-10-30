В Индии столкнулись поезда, погибли 13 человек

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В крупной железно-дорожной аварии в Индии скончались 13 человек, пострадали 50.
Авария случилась в штате Андхра-Прадеш. В пассажирский состав, который стоял на светофоре, врезался другой поезд. После сильного удара 3 вагона сошли с рельсов.
По предварительной версии, машинист пассажирского состава не увидел зелёный свет и вовремя не тронулся с места.
Ранее во время взрыва на шахте имени Костенко в Караганде погибли 45 человек. Об этом сообщает МЧС Республики Казахстан. Тела 45 погибших шахтёров найдены, продолжаются поиски одного шахтера.
Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, которые расположены на расстоянии порядка 6 км друг от друга. Видимых очагов горения в шахте не нашли.
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По предварительной версии, машинист пассажирского состава не увидел зелёный свет и вовремя не тронулся с места.
Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, которые расположены на расстоянии порядка 6 км друг от друга. Видимых очагов горения в шахте не нашли.
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Мария Фирсова