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В Индии супруги продали своего ребёнка, чтобы купить iPhone 14 для того чтобы снимать видео в социальные сети. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что супруги Гхош собирались путешествовать по индийскому штату Западная Бенгалия. Они хотели снимать красивые видео о путешествиях, однако для этой цели у них не было iPhone. По этой причине супруги решить продать своего восьмимесячного ребенка.
Отмечается, что пропажу маленького ребенка заметили бдительные местные жители. Их насторожило подозрительное поведение родителей из-за отсутствия малыша, а также появление дорогостоящей техники у испытывающих финансовые трудности супругов Гхош.
По информации SHOT, мать проданного ребенка была задержана. Женщина призналась, что действительно продала своего ребёнка ради iPhone. Сотрудники полиции предъявили матери обвинения в торговле людьми. Супруг Гхош в попытках избежать наказания, сбежал. Женщина, которая купила ребенка, также была задержана.
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Отмечается, что пропажу маленького ребенка заметили бдительные местные жители. Их насторожило подозрительное поведение родителей из-за отсутствия малыша, а также появление дорогостоящей техники у испытывающих финансовые трудности супругов Гхош.
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Екатерина Коршунова