В Индии сверхскорый поезд сошел с рельсов, четыре человека погибли

Фото: iStock/jimmy kamballur
На востоке Индии с рельсов сошёл сверхскоростной поезд, не менее четырёх человек погибли. Об этом пишет Times of India.
По информации газеты Hindustan Times, в результате инцидента пострадали сто человек. Предварительно, с рельсов сошли минимум 12 вагонов экспресса «Север-Восток», направляющегося из столичного региона в штат Ассам.
Читайте также:
На юге Москвы загорелся торговый комплекс
TI: Число погибших израильских военных достигло 189
Расчлененное тело женщины найдено в одной из столичных квартир
Диана Аванесян