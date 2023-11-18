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В Индии в долине Парвати обнаружили трупы российских туристов

18 ноября 2023, 10:52
Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В Индии в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш нашли тела двух российских туристов — 37-летнего мужчины и 21-летней женщины.
Times of India, пишет, что полицейские обнаружила тела туристов в термальном бассейне в Тегри, который находится в 2 км от населенного пункта Маникаран.

В посольстве РФ в Индии «Известиям» сообщили, что ситуация неординарная, поэтому необходимо провести ряд мероприятий для выяснения обстоятельств.


«Расстояние слишком далеко от Дели. Сейчас будем принимать все меры по выяснению обстоятельств, дальше уже будет какая-то информация», — рассказали в дипмиссии.
Тела российских туристов отправлены на вскрытие в правительственную зональную больницу «Куллу». Сообщается, что у погибших были распухшие лица и запястья. Следователи выяснят, могли ли туристы совершить суицид или погибнуть от передозировки наркотиков.

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#индия
#туристы
#происшествие
#полиция
#россияне
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В Санкт-Петербурге прохожие нашли в парке младенца
18 ноября 2023, 11:19

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

На территории «Отдельного парка» в городе Пушкине недалеко от Санкт-Петербурга прохожие обнаружили новорожденную девочку.
Ребёнок был завернут в одеяло, пишет РЕН ТВ. Прохожие нашли ребёнка утром 17 ноября. Женщина, обнаружившая младенца, немедленно позвонила в полицию. На место приехали правоохранители и врачи. Ребёнка госпитализировали. 

«Младенцу диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию и ринофаренгит», - сообщил источник. 
Как девочка попала в парк, пока неизвестно. Подробности устанавливают.

Ранее сообщалось, что в красноярском городе Ачинск пропал 12-летний мальчик Дима.

Пропавшего ребенка ищут уже вторые сутки, завили в местной поисковой организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Как сообщила руководитель организации Оксана Василишина, ребенок пропал днем 16 ноября. Он ушел из школы, но не пришел домой.

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#новости
#родители
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На Поклонной горе мужчина пытался потушить Вечный огонь
18 ноября 2023, 11:08

Фото: istockphoto / ia_64

В ночь на 18 ноября 49-летний мужчина на территории мемориального комплекса «Поклонная гора» вылил жидкость из пластиковой бутылки в Вечный огонь.
По информации телеграм-канал «Осторожно Москва» мужчина помимо попытки потушить Вечны огонь, разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы ВОВ.

Как передает столичная прокуратура, возбуждено дело, вандал задержан.

Ранее сообщали, что В результате пожара в жилом доме на Стрелецкой улице в Москве скончался один человек. Возгорание произошло в двенадцатиэтажном жилом доме в квартире на девятом этаже. Дом был возведен в 1970 году, всего в нем 80 квартир. Уточняется, что в пожаре погиб один человек. 

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#память
#вечный огонь
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Одного из самых известных киллеров освободили в России
РИА Новости: освобожден киллер Пустовалов, известный как Саша Солдат
18 ноября 2023, 10:40

Фото: istockphoto / OlFedv

Один из самых известных киллеров 90-х Александр Пустовалов под прозвищем Саша Солдат был освобожден из колонии строгого режима в Монино. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что он был приговорен к сорку три раза. В итоге он получил 24 года лишения свободы. 

Пустовалов находился в заключении во Владимирском централе, потом — в ИК-9, которая находится в Тверской области. Известно, что во время тюремного заключения с 2017 года он подрабатывал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.

При этом, освобождённый будет под контролем правоохранителей еще три года, два раза в месяц Пустовалов должен приходить и отмечаться в полиции. Также, ему нельзя покидать город, в котором он проживет и выходить на улицу ночью.

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#приговор
#наказание
#человек
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В Москве человек упал с 12-го этажа и выжил
18 ноября 2023, 10:16

Фото: istockphoto /Yury Karamanenko

Человек упал с 12-го этажа на припаркованный автомобиль в Юго-Восточном автономном округе Москвы.
Инцидент произошел на на Саратовской улице. Об этом сообщает телеграм-канал «360».
 
По данным источника, пострадавшего передали медикам и доставили в больницу. Подробная информация уточняется. 

Ранее сообщали, что четырёхлетний мальчик в Саратове скончался во время игры с котёнком. Известно, что ребенок играл с котенком шнурком, который был привязан к двери. За пострадавшим присматривала бабушка, пока она занималась своими делами, мальчик запутался в веревке и задохнулся. Женщина вызвала спасателей, но приехавшие медики уже констатировали смерть.

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#инцидент
#падение
#здоровье
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В Москве задержали участницу шоу «Пацанки» Милу Грац
18 ноября 2023, 10:07

.Фото: iStock/Rawf8

Мила Грац (Людмила Ушакова) находилась в розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Baza пишет, что 26-летняя Ушакова находилась в федеральном розыске с конца сентября. В розыск её объявлял отдел полиции Краснодара.  

Интересный факт: 20 сентября, за несколько дней до объявления в розыск, телеканал «Пятница» сообщал о задержании в столице их бывшей участницы Милы Грац.  По словам представителей канала, девушка шантажировала съемочную команду, угрожала физической расправой, а также вымогала деньги. Она оказывала психологическое давление на одного из редакторов, в результате этого он рассказывал ей о предстоящих испытаниях. Редактора уволили.  

С Грац вскоре также попрощались, однако она обманом выманила деньги у сотрудников проекта, выдумав историю про проблемы у близких.  Когда история стала известна, по словам сотрудников проекта, угрозы со стороны Грац не прекратились. Тогда на «Пятнице» решили написать заявление в полицию. Грац доставили в отдел, но на следующий день отпустили.

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#москва
#новости
#телевидение
#розыск
#полиция
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Мошенники почти месяц «дурят» пенсионерку из Подмосковья
18 ноября 2023, 09:53

Фото: istockphoto / artoleshko

Пенсионерка из Московской области стала жертвой мошенников, сейчас ее разыскивает полиция.
66-летняя Надежда Николаева позвонила сыну и сказала, что уже более недели участвует в спецоперации по поимке банды мошенников. Даже ездила в Москву, где встречалась с представителем Центробанка, который снял с неё кредит, взятый злодеями на её имя. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
 
При этом, подробностей она сообщить не может, так как подписала договор о неразглашении деталей операции. Сын сразу понял, что его мама стала жертвой мошенников. Он приехал к ней домой, но там он ее не нашел и как и сумки с документами. Тут звонки стали поступать мужчине. 
 
С того конца телефона говорили про кредит матери, обещали решить проблему, просили накормить кошек, которые уже 3 дня сидят без еды. На ответные звонки и сообщения неизвестные не реагировали. Телефон пропавшей выключен. Сын уже написал заявление в полицию, пожилую женщину ищут. Пока безрезультатно.

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#мама
#сын
#мошенники
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Четырёхлетний мальчик в Саратове скончался во время игры с котёнком
18 ноября 2023, 09:34

Фото: istockphoto / burcu saritas

Мальчик запутался в шнурке от брюк и задохнулся.
По информации телеграм-канала «SHOT», инцидент произошел 16 ноября в одной из квартир в Саратове.

За мальчиком присматривала бабушка. По ее словам, пострадавший играл с котенком шнурком, который был привязан к двери. В какой-то момент, ребенок запутался в шнурке и задохнулся. Женщина вызвала скорую помощь, но приехавшие медики уже констатировали смерть. 

Уточняется, что видов насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка. 

Ранее сообщали, что россиянин выжил после взрыва гранаты и удара током в 6 тысяч вольт. Врачи спасли жителя Астраханской области, получившего удар разрядом в несколько тысяч вольт, при этом незадолго до этого, мужчина выжил после взрыва гранаты в 2 метрах от него в зоне СВО.

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#кот
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Гитарист Олега Газманова избил столичного бизнесмена в Химках
18 ноября 2023, 09:27

Фото: istockphoto / AlexLinch

Гитарист музыканта Олега Газманова из-за ревности избил столичного бизнесмена в Химках.
Возлюбленная собирается выйти замуж за этого предпринимателя. По данным телеграм-канал SHOT, 34-летний гитарист Владимир Егоров давно и безответно влюблён в 42-летнюю Инну.

При этом, Инна уже 5 лет проживает с 31-летним бизнесменом Дмитрием, с которым они недавно подали заявление в ЗАГС. 

Гитарист преследует свою возлюбленную, а её жениху неоднократно угрожал. Владимир поджидал Инну возле салона красоты, где она делала маникюр. В этот момент приехал Дмитрий. Музыкант набросился на бизнесмена и нанёс ему несколько ударов.
 
Пострадавший дождался свою невесту, поехал в травмпункт, снял побои и написал заявление в полицию на агрессивного музыканта. 

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Крупный пожар под Екатеринбургом
18 ноября 2023, 08:42

Фото: istockphoto / Distortion Media

На Пермском тракте загорелась гостиница «Дружинино».
В настоящий момент пламенем охвачено вся крыша здания, площадь пожара составляет более 1000 квадратных метров. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT». 

По предварительным данным пострадавших нет, люди смогли выйти из горящего здания до приезда спасательных служб. 

Ранее сообщали, что женщина погибла при пожаре в квартире в многоэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы, передает столичная прокуратура. В настоящее время, возгорание ликвидировано. Поводится проверка. 

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Ограбление в центре Москвы запечатлели на видео. 
 
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