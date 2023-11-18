В Индии в долине Парвати обнаружили трупы российских туристов. 

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В Индии в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш нашли тела двух российских туристов — 37-летнего мужчины и 21-летней женщины.
Times of India, пишет, что полицейские обнаружила тела туристов в термальном бассейне в Тегри, который находится в 2 км от населенного пункта Маникаран.
В посольстве РФ в Индии «Известиям» сообщили, что ситуация неординарная, поэтому необходимо провести ряд мероприятий для выяснения обстоятельств.
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В посольстве РФ в Индии «Известиям» сообщили, что ситуация неординарная, поэтому необходимо провести ряд мероприятий для выяснения обстоятельств.
«Расстояние слишком далеко от Дели. Сейчас будем принимать все меры по выяснению обстоятельств, дальше уже будет какая-то информация», — рассказали в дипмиссии.Тела российских туристов отправлены на вскрытие в правительственную зональную больницу «Куллу». Сообщается, что у погибших были распухшие лица и запястья. Следователи выяснят, могли ли туристы совершить суицид или погибнуть от передозировки наркотиков.
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Мария Фирсова