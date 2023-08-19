В Индии зафиксировали землетрясение

Фото: IStock/SteveCollender
В Индии случилось землетрясение магнитудой 5,0.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр уточняет, что эпицентр землетрясения расположился в 33 км к югу от города Тезпур, где проживают 58,8 тысяч человек. Очаг находился на глубине 41 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что, если в Стамбуле произойдет сильное землетрясение, оно может уничтожить около 100 тысяч домов, которые не защищены от стихийного бедствия.
Такой прогноз дал газете Hürriyet ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр. По его словам, появление такого землетрясение – это вопрос исключительно времени. Герюр сказал, что геосфера вошла в тот период, когда сильные толчки на турецкой территории будут происходить всё чаще.
По мнению эксперта, ранее правительство не уделяло должного внимания сейсмологической безопасности зданий. Сейчас нужно возвести новое, защищенное от землетрясений жилье, и переселить людей туда. По прогнозам сейсмологов, сильное землетрясение в Стамбуле магнитудой не ниже 7 с вероятностью в 65% может произойти до 2030 года, и с вероятностью в 95% - в течение 70 лет. Землетрясение повредит как минимум 211 тысяч домов. При этом в каждой квартире проживают в среднем три человека.
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Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Такой прогноз дал газете Hürriyet ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр. По его словам, появление такого землетрясение – это вопрос исключительно времени. Герюр сказал, что геосфера вошла в тот период, когда сильные толчки на турецкой территории будут происходить всё чаще.
По мнению эксперта, ранее правительство не уделяло должного внимания сейсмологической безопасности зданий. Сейчас нужно возвести новое, защищенное от землетрясений жилье, и переселить людей туда. По прогнозам сейсмологов, сильное землетрясение в Стамбуле магнитудой не ниже 7 с вероятностью в 65% может произойти до 2030 года, и с вероятностью в 95% - в течение 70 лет. Землетрясение повредит как минимум 211 тысяч домов. При этом в каждой квартире проживают в среднем три человека.
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Мария Фирсова