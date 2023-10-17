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В Индии жених пошёл в гости к родным возлюбленной и подвергся обрезанию

17 октября 2023, 08:24
Фото: istockphoto/sandip magdum

Фото: istockphoto/sandip magdum

В Индии родственники девушки из штата Уттар-Прадеш насильно сделали обрезание её молодому человеку.
News9Live пишет, что родственники индианки из Алигарха пригласили в гости её парня Дхарама Сингха для обсуждения свадьбы. Во время разговора женщина Зинат предложила ему сладости. Жених съел и потерял сознание.

Пока он был без чувств, парню сделали обрезание. Но Сингх не только лишился крайней плоти, а также сменил религию и имя на Абдул Рахман. Парень обратился в полицию. Сингх уверен, что против него существует заговор, в котором участвуют и городские власти. В полицейском отделении парня грубо обругали и заявили, что против него заведено уголовное дело.


На сторону пострадавшего встала экс-мэр Алигарха Шакунтала Бхарти. Только после её вмешательство начали проверку и пообещали провести расследование.

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#индия
#семьи
#свадьба
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В Мытищах упавший профиль убил сварщика
17 октября 2023, 09:41

Фото: iStock/maxim4e4ek

Электрогазосварщик погиб из-за несчастного случая на стройплощадке в подмосковном поселке Птицефабрики (г.о Мытищи).
«МК» пишет, что ЧП случилось в понедельник днём на строительстве ангара. 33-летний уроженец Таджикистана, который работал сварщиком, передвигал строительные леса. Он задел не приваренный металлический профиль. Конструкция рухнула мужчине на голову. Мужчина умер в больнице от полученной травмы.

Ранее сообщалось, что в Израиле жительницу Иркутска взяли в плен палестинские боевики. Девушка из Иркутска подрабатывала в охране на израильском фестивале и попала в плен к боевикам. Её нашли мёртвой.

Виктория родилась в городе на Ангаре. После окончания школы вместе с мамой и младшей сестрой переехала в Израиль. Там пошла в армию.

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Sudinfo: убивший шведских болельщиков террорист был известен спецслужбам
#мытищи
#чп
#стройки
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В Брюсселе ликвидировали террориста, который убил двоих человек
17 октября 2023, 09:34

Фото: iStock/mrdoomits

Брюссельского террориста удалось ликвидировать только к утру в столичном кафе.
Об этом пишут местные СМИ. За ночь он успел убить двоих человек и ранить женщину. По предварительным данным, 45-летнего нападавшего звали Абдесалем Л. В Европу он приехал из Туниса, пишет Mash.

Мужчина, убивший шведских футбольных болельщиков в Брюсселе, был ранее уже известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами. Об этом сообщил портал Sudinfo со ссылкой на источники.

«Исполнитель теракта некий Абдесалям скорее всего был известен нашим спецслужбам своими радикальными взглядами», — сообщило издание, разместив у себя на страницах фотографию предполагаемого террориста.
Напомним, вечером 16 октября неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками «Аллах Акбар» начал стрелять в пешеходов, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Два человека погибли, несколько ранены. Бельгия повысила уровень террористической угрозы в стране до максимального. Матч квалификации к Чемпионату Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции в итоге был отменён из-за теракта

В своей прямой трансляции стрелок представился членом запрещённой в России террористической организации ИГИЛ* Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.

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#террористы
#теракт
#европа
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В Израиле жительницу Иркутска взяли в плен палестинские боевики
17 октября 2023, 08:34

Фото: iStock/Motortion

Девушка из Иркутска подрабатывала в охране на израильском фестивале и попала в плен к боевикам. Её нашли мёртвой.
Mash пишет, что Виктория родилась в городе на Ангаре. После окончания школы вместе с мамой и младшей сестрой переехала в Израиль. Там пошла в армию. 

Незадолго до трагедии девушка со своим молодым человеком решила поработать секьюрити на фестивале электронной музыки Supernova в пустыне на юге Израиля. 

На фестиваль совершили нападение боевики ХАМАС. Пара сбежала и спряталась в здании. Девушка успела отправить фото друзьям. Далее случился обстрел. Всех, кто выжил попали в плен. 

Неделю Виктория числилась пропавшей без вести. А 12 октября её изуродованное тело нашли израильские солдаты. Рядом лежало тело её парня. Обоих опознали по татуировкам. 

Девушку и парня уже похоронили. Сейчас близкие и земляки открыли сбор средств для помощи её маме и сестре.

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#израиль
#палестина
#хамас
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На востоке Москвы горит автосервис площадью 750 квадратных метров
17 октября 2023, 05:25

Фото: iStock/DDurrich

На востоке Москвы, на Амурской улице, горит одноэтажное здание автосервиса, пишет Telegram-канал «ТАСС Москва». Площадь пожара, по сообщению экстренных служб, составляет уже 750 квадратных метров.
Как сообщил источник ТАСС, на месте возгорания наблюдается густой чёрный дым. Информации о пострадавших при этом не поступало.

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#пожар
#автосервис
#москва
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Российского военнослужащего Камалова приговорили к 12,5 годам за госизмену
17 октября 2023, 04:38

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Западный окружной военный суд приговорил российского военнослужащего Эльдара Камалова к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Из-за того, что все материалы по делу Камалова были маркированы грифом «секретно», судебный процесс над ним проходил в режиме, закрытом и от представителей СМИ, и от публики.

Как уточнили в пресс-службе суда, приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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#военные
#суд
#приговор
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В Приморье установили личности всех погибших в ДТП с туристическим автобусом
17 октября 2023, 03:35

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Установлены личности всех погибших в ДТП с туристическим автобусом в Приморском крае, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя управления со ссылкой на МВД.
Дорожно-транспортного происшествие произошло на 74-м км автодороги Раздольное — Хасан в понедельник, 16 октября.

Водитель автобуса, направляющегося в Уссурийск из Китая, потерял управление и машина съехала в кювет, в результате чего два человека погибли. Ещё сорок человек получили различные ранения.

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#происшествие
#водитель
#автодороги
#автобус
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«Думская»: В Одессе и Одесской области раздаются взрывы
17 октября 2023, 03:20

Фото: iStock/Elena_Shcherbak

В Одессе и Одесской области раздаются взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Думская». Ранее в области была объявлена воздушная тревога. Также сирены ненадолго включались в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
С начала 10 октября регулярно происходят удары российской армии по объектам оборонной промышленности, военному управлению, связи и энергетическим системам Украины. Президент России Владимир Путин объявил, что эти действия являются ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на гражданскую инфраструктуру в России. В результате таких инцидентов воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда распространяется на всю страну.

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#одесса
#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Умер украинский шоумен, игрок в КВН и общественный деятель Сергей Сивохо
17 октября 2023, 01:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Умер звезда КВН восьмидесятых Сергей Сивохо, сообщила член Общественной палаты РФ Анна Ревякина. Артисту было всего 54 года, однако он тяжело и долго болел.
Сивохо играл в командах Донецкого политехнического института (ДПИ), «Дрим-Тим» и сборной СНГ, дважды выходил в финал Высшей лиги КВН.

Он также вел общественную деятельность – пытался создать «Национальную платформу примирения и единства» для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Какое-то время после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского уроженец Донецка Сивохо даже занимал пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) УКраины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Однако в 2020 году шоумен был уволен с этой должности.

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#смерть
#украина
#квн
#артист
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В Башкирии поймали детеныша медведицы, которая напала на женщину
17 октября 2023, 01:20

Фото: iStock/Byrdyak

В Башкирии нашли медвежонка, мать которого ранее напала на женщину. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на регионального министра природопользования и экологии Нияза Фазылова.
Отмечается, что животное будет направлено на передержку. Сейчас продолжаются поиски других медведей - предположительно, с медведицей было ещё два медвежонка. Вероятнее всего, хищники скрылись в лесном массиве.

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