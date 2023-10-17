В Индии жених пошёл в гости к родным возлюбленной и подвергся обрезанию

Фото: istockphoto/sandip magdum
В Индии родственники девушки из штата Уттар-Прадеш насильно сделали обрезание её молодому человеку.
News9Live пишет, что родственники индианки из Алигарха пригласили в гости её парня Дхарама Сингха для обсуждения свадьбы. Во время разговора женщина Зинат предложила ему сладости. Жених съел и потерял сознание.
Пока он был без чувств, парню сделали обрезание. Но Сингх не только лишился крайней плоти, а также сменил религию и имя на Абдул Рахман. Парень обратился в полицию. Сингх уверен, что против него существует заговор, в котором участвуют и городские власти. В полицейском отделении парня грубо обругали и заявили, что против него заведено уголовное дело.
На сторону пострадавшего встала экс-мэр Алигарха Шакунтала Бхарти. Только после её вмешательство начали проверку и пообещали провести расследование.
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Пока он был без чувств, парню сделали обрезание. Но Сингх не только лишился крайней плоти, а также сменил религию и имя на Абдул Рахман. Парень обратился в полицию. Сингх уверен, что против него существует заговор, в котором участвуют и городские власти. В полицейском отделении парня грубо обругали и заявили, что против него заведено уголовное дело.
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Мария Фирсова