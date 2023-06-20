В Индонезии 5-летняя девочка умерла после укуса домашней собаки

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Coconuts сообщает, что 5-летняя девочка заразилась бешенством из-за укуса домашней собаки
Девочка умерла через месяц после укуса.
5-летняя девочка играла с собакой во дворе дома. Неожиданно собака резко вцепилась в руку ребенка и оставила глубокие порезы. Родители промыли рану и не стали обращаться за медицинской помощью.
За 5 дней до смерти у девочки появились симптомы бешенства. Врачи не смогли помочь ребёнку. После похорон отец девочки усыпил собаку и закопал в неизвестном месте.
Ранее сообщалось, что в Перми ребёнок умер после употребления героина. Shot сообщает, что 10-летнему мальчику стало плохо в доме у 16-летней знакомой. Он потерял сознание. Девушка вызвала скорую. Ребёнка в коме доставили в реанимацию.
5-летняя девочка играла с собакой во дворе дома. Неожиданно собака резко вцепилась в руку ребенка и оставила глубокие порезы. Родители промыли рану и не стали обращаться за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что в Перми ребёнок умер после употребления героина. Shot сообщает, что 10-летнему мальчику стало плохо в доме у 16-летней знакомой. Он потерял сознание. Девушка вызвала скорую. Ребёнка в коме доставили в реанимацию.
Мария Фирсова