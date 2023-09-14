В Индонезии самку орангутанга спасли из секс-рабства

Фото: iStock/yurybirukov
В Индонезии обнаружили самку орангутанга, которую в течение нескольких лет подвергали насилию. Чтобы спасти животное из сексуального рабства, зоозащитникам пришлось привлечь полицию и военных, пишет Mirror.
Обезьяну после освобождения доставили в центр реабилитации. Отмечается, что Пони находилась в состоянии отчуждения и не могла самостоятельно найти пищу. Сейчас она находится в вольере вместе с другими животными под присмотром специалистов. К Пони не допускают мужчин, потому что из-за прошлых травм их присутствие вызывает у нее нервное возбуждение.
Читайте также:
В Австрии носорог убил сотрудницу зоопарка
Дикий кабан напал на детей во дворе Ростова-на-Дону
Пьяный мужчина убил беременную собаку, «вышвырнув» ее из окна
Диана Аванесян