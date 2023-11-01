В Ингушетии ФСБ задержала несколько россиян за фейки о прибытии рейса из Израиля

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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали несколько жителей Ингушетии по подозрению в распространении фейков о прибытии рейса из Израиля в аэропорт Магас.
Как сообщают «Известия», задержанные призывали жителей Ингушетии к беспорядкам против прибывающих израильтян. Один из них сообщил, что услышал про акцию в чате «Антиевреи» в одном из мессенджеров, где сообщалось о прилете граждан Израиля в Магас и нужде проведения митингов и погромов.
Также один из них рассказал, что ФСБ доходчиво объяснили, что граждане Израиля не собираются в Ингушетию, а организация несанкционированных митингов преследуется по закону.
Помимо этого, задержанный призвал не верить провокациям и ложной информации, так как аэропорт Магас вообще не принимает международные рейсы.
Ранее сообщалось, что количество задержанных за беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане выросло до 15. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак