В Ингушетии на пустыре нашли расчлененный труп женщины без головы и кистей

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В Ингушетии на пустыре обнаружили расчлененное тело женщины.
Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor. 3 декабря житель Назрани отправился на Альтиевское поле собирать шиповник. Там он обнаружил расчленённую женщину и позвонил в службу спасения.
Силовики изучили территорию и на глубине метра нашли расчлененное тело женщины. У тела не было головы и кистей. Опознать потерпевшую пока не опознали.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии. Погиб пассажир большегруза, еще пять бойцов пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Силовики изучили территорию и на глубине метра нашли расчлененное тело женщины. У тела не было головы и кистей. Опознать потерпевшую пока не опознали.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии. Погиб пассажир большегруза, еще пять бойцов пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Мария Фирсова