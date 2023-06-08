В Ингушетии неизвестные подкинули коробку с младенцем на крыльцо дома

РИА Новотси/Виталий Тимкив
Жительница Ингушетии обнаружила на крыльце дома коробку с младенцем
В селе Южное Малгобекского района 52-летняя женщина обнаружила на пороге частного дома новорождённого в коробке, пишет Telegram-канал «ЧП Кавказ».
Правоохранители начали поиск тех, кто подкинул ребёнка.
По словам женщины, которая нашла ребёнка, девочка лежала в коробке в пелёнке, записок при ней не было. Медики установили, что младенцу не более 2 месяцев. Девочку поместили в перинатальный центр Назрани.
Ранее сообщалось, что россиянку отправили в колонию за то, что она потеряла ребенка при домашних родах. В Республике Крым женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности. Суд признал ее виновной в том, что она рожала в домашних условиях.
Правоохранители начали поиск тех, кто подкинул ребёнка.
Ранее сообщалось, что россиянку отправили в колонию за то, что она потеряла ребенка при домашних родах. В Республике Крым женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности. Суд признал ее виновной в том, что она рожала в домашних условиях.
Мария Фирсова