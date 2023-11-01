В Ингушетии будут судить мужчину, стрелявшего по детям из пистолета

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Жителя Назрани будут судить за стрельбу по случайным прохожим из пневматического пистолета, об этом сообщили в прокуратуре Ингушетии.
По информации ведомства, 15 апреля 2023 года 28-летний местный житель открыл стрельбу из пневматического пистолета. В результате, пострадали двое детей 11 и 12 лет и 42-летняя женщина. Мужчина стрелял по людям с балкона своей квартиры, как отметили в прокуратуре - из хулиганских побуждений.
12-летняя девочка и женщина отделались легкими травмами, в то время как 11-летняя девочка серьезно пострадала.
На стрелка было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное с применением оружия», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего лица, из хулиганских побуждений с применением оружия» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, его дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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12-летняя девочка и женщина отделались легкими травмами, в то время как 11-летняя девочка серьезно пострадала.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, его дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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Евгения Парфентьева