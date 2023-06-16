В Ингушетии при ДТП погибли семь человек, из них трое детей

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«Шестнадцатого июня в 18.38 по московскому времени поступило сообщение, что в Сунженском районе на 595-м километре федеральной автодороги "Кавказ" столкнулись два легковых автомобиля Mercedes и ВАЗ-21112», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Москве на Котельнической набережной произошло массовое ДТП. Уточняется, что авария произошла в среду, 14 июня, около дома номер 17 на Котельнической набережной в столице. Там столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадал один человек.