В Ингушетии туристка сорвалась с горы, пытаясь сделать селфи

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В горах Ингушетии погибла туристка из Пятигорска.
Ранее сообщалось, что приложение для хайкинга привело 34-летнего учёного Дмитрия Федянина в пропасть. Тело мужчины нашли у подножия 2100-метрового пика Хоэр Лафельд в национальном парке Берхтесгаден. Судмедэксперты установили, что Дмитрий Федянин упал со 150-метровой высоты. Баварская полиция сообщает, что учёный отправился по нехоженому маршруту, на который его вывело приложение для хайкинга. Дмитрий Федянин поскользнулся на мокрой траве и упал с высоты.
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