В Ингушетии женщина похитила новорождённого ребёнка из роддома

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В Ингушетии женщина отправится под суд за то, что украла новорождённого ребенка у своей знакомой прямо из роддома. Об этом сообщает следственный комитет по региону.
Из сообщения следует, что в 2018 году подозреваемая познакомилась в Сети с несовершеннолетней девушкой, которая рассказала ей о своей нежелательной беременности и намерениях тайно родить. Тогда женщина решила украсть будущего ребенка. Когда наступило время родов, она определили роженицу в роддом по своим документам, где и родился нежеланный мальчик.
Об этом стало известно в ходе расследования другого дела. Таким образом, женщине предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего человека. Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы.
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«Затем женщина сообщила девушке, что ее ребенок скончался и, пользуясь тем, что в роддом были представлены ее анкетные данные, забрала ребенка втайне от матери», - говорится в сообщении ведомства.
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Элина Позднякова