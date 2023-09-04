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В Иране 6 человек оказались под завалами после взрыва в шахте

04 сентября 2023, 07:22
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

6 человек оказались под завалами из-за взрыва на шахте в провинции Семнан на севере Ирана.
Fars пишет, что на месте работают экстренные службы.

«Произошёл взрыв на шахте Тазре в городе Дамган. В этот район направлены спасательные команды, которые оказывают помощь пострадавшим»,- сказано в сообщении.

Ранее в Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что больше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе. Об этом Трутнев сообщил в ходе совещания во Владивостоке.

По словам Трутнева, на сегодняшний день ущерб оценивается в семь миллиардов. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, какие меры следует принимать, чтобы в дальнейшем не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.

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#иран
#взрыв
#чп
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В Красноярске совершил экстренную посадку самолёт из Владивостока
04 сентября 2023, 07:36

Фото: iStock/skyNext

Борт направлялся из Владивостока в Москву, но экстренно сел в Красноярске.
Amur Mash. сообщает, что в полёте одному из пассажиров стало плохо. Экипаж решил совершить посадку. В аэропорту Airbus встретили медики. Пассажир, которому стало плохо, остался в Сибири. Остальные долетели до места назначения.

Ранее сообщалось, что в более чем 20 рейсах возникли задержки как на вылет, так и на прилет в трех московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Шереметьево задержали 8 рейсов, в аэропорту Домодедово - 11, 4 рейса отменили. 

По данным на 2:22 по московскому времени, в аэропорту Внуково задержали 4 рейса, 4 отменено. Причины данных задержек не уточняются. 

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#самолет
#аэропорт
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В США учительница занялась сексом со школьниками и попала под суд
04 сентября 2023, 07:12

Фото: iStock/kicsiicsi

В США по обвинению в совращении школьников арестована учительница из штата Алабама.
WSFA пишет, что под следствием оказалась 35-летняя Кристал Кари Мари Фрост, которая работала в христианской школе города Люверн. По данным полиции, она отправляла свои непристойные фотографии минимум двум ученикам. Также сообщается, что она занималась сексом с учениками, которые были младше 19 лет.

Полиция начала расследование после обращения администрации школы.

Фрост уволилась по собственному желанию. Также её обвинили в распространении непристойных материалов среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в США работавшая в школе 41-летняя замужняя волонтерка изнасиловала ученика и попала в тюрьму.

Дженнифер Сесил из штата Миссури была арестована 17 июля. Ей предъявили несколько обвинений, связанных с насилием над несовершеннолетним. О произошедшем сообщил в полицию один из родителей подростка. В ходе допроса школьник подтвердил, что с декабря 2022 года по июль 2023 года он занимался сексом с Сесил у нее дома. Он также рассказал, что они обменивались откровенными фотографиями в соцсетях.

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#секс
#учитель
#школа
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В Оренбуржье мужчина убил двух знакомых, забетонировал их тела и покончил с собой
СК: Житель Оренбуржья убил двух знакомых и забетонировал их тела
04 сентября 2023, 06:54

Фото: iStock/blinow61

В Оренбургской области 42-летний мужчина убил двух знакомых, после чего тела забетонировал в выгребной яме и покончил с собой. Об этом Следственное управление СК РФ проинформировало в Телеграм-канале.
Уточняется, что убийство произошло в Соль-Илецке. Правоохранителями изначально занимались расследованием исчезновения 37-летнего мужчины.

В пятницу, 1 сентября, вечером сотрудники полиции пришли к 42-летнему знакомому пропавшего. Однако увидев полицейских, мужчина покончил с собой.

«В ходе осмотра места происшествия были демонтированы бетонные перекрытия уличного туалета, где в выгребной яме обнаружены тела двух местных жителей 48 и 37 лет, в том числе без вести пропавшего», — говорится в публикации.

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В Красноярске пенсионер выстрелил в собутыльника из ручки

На Камчатке мачеха истязала 13-летнего подростка за плохую успеваемость

В Иране 6 человек оказались под завалами после взрыва в шахте

#убийство
#человек
#мужчина
#происшествия
#сотрудники
#тела
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В Красноярске пенсионер выстрелил в собутыльника из ручки
В Красноярске пенсионер выстрелил в собутыльника из ручки
04 сентября 2023, 06:17

Фото: iStock/Dzurag

В Красноярском крае пенсионер из Мотыгинского района предстанет перед судом из-за выстрела в собутыльника из стреляющей ручки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.
Уточняется, что один из гостей пенсионера во время распития алкоголя в какой-то момент стал отказываться уходить и оскорблял присутствующих. В ответ на такое поведение хозяин участка выстрелил с расстояния около метра  в ногу мужчины из ручки. После этого потерпевший убежал, а присутствующие даже не успели понять, что произошло. Из бедра мужчины медики достали фрагмент пули 5,6-мм калибра.

«Шестидесятилетний пенсионер из Мотыгинского района предстанет перед судом за прекращение пьяного конфликта с помощью стреляющей авторучки», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Знакомые подарили пенсионеру ручку-пистолет в 2018 году. Согласно результатам экспертизы, ручка обладает достаточной поражающей способностью, являясь огнестрельным гладкоствольным однозарядным пистолетом

Стрелку может грозить до пяти лет лишения свободы.

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В Турции из-за наводнений погибли четыре человека

На Камчатке мачеха истязала 13-летнего подростка за плохую успеваемость

В Турции в ДТП пострадали трое россиян

#пенсионер
#пистолет
#мужчины
#медики
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В Турции из-за наводнений погибли четыре человека
04 сентября 2023, 06:14

Фото: istockphoto/Sarah J Lee

Четыре человека погибли, семь пострадали во время наводнений, которые вызвали проливные дожди в центральных регионах Турции. Также есть без вести пропавшие.
Hürriyet пишет, что Главное управление метеорологии предупреждало в субботу о том, что ожидаются сильные осадки во многих провинциях страны.
 
«В Аксарае один человек погиб и семь получили ранения в результате наводнения, когда была затоплена автозаправочная станция и затоплены автомобили»,-пишет газета.
Также в результате наводнения повреждена дорога. В районе Гюльшехир города Невшехир погибли два человека: они попали в паводковые воды вместе с автомобилем. Сообщается, что в Кайсери из-за проливных дождей переполнены русла ручьев.
 
Утонула 50-летняя женщина, которая находилась в одном из автомобилей, попавших в паводковые воды и провалившихся под землю. 13 человек, которые оказались на мели, были спасены.
 
Семь пострадавших были госпитализированы в Аксарайскую учебно-научную больницу.

«Спасатели продолжают поиски отца и его ребенка, которые считаются пропавшими без вести», - пишет Hürriyet.
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#турция
#наводнение
#чп
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На Камчатке мачеха истязала 13-летнего подростка за плохую успеваемость
04 сентября 2023, 04:31

Фото: iStock/zoka74

На Камчатке 13-летнего подростка за плохую успеваемость истязала мачеха. Об этом региональная прокуратура сообщает в своем Телеграм-канале.
В прокуратуре проинформировали, что прокурор Тигильского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней женщины, которая с октября 2020 года по апрель 2023 года из-за неудовлетворительной успеваемости и поведения ребенка избивала его, называя побои «воспитательными мерами».

В отношении местной жительницы завели уголовное дело по п."г" ч.2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего). Ей грозит наказание сроком от трех до семи лет лишения свободы.

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#ребёнок
#подросток
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В Измаиле Одесской области прозвучали взрывы
«Зеркало недели»: В Измаиле Одесской области прозвучали взрывы
04 сентября 2023, 03:41

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В украинском городе Измаил звучат взрывы, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Об этом пишет «Зеркало недели».
«В Измаиле взрывы», — пишет местное издание в Телеграм-канале.

Отмечается, что воздушная тревога на территории региона была объявлена в 2:00.

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#тревога
#воздушная тревога
#украина
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В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека
Полиция: в Оттаве в результате стрельбы погибли два человека, шесть пострадали
04 сентября 2023, 03:19

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

Два человека погибли, а еще шестеро пострадали в результате стрельбы, произошедшей на свадьбе в столице Канады, по информации, предоставленной полицией Оттавы.
«Отдел убийств полиции Оттавы продолжает расследовать инцидент со стрельбой, в результате которого два мужчины погибли, а еще шесть человек получили ранения», — говорится в заявлении полиции в социальных сетях.
Телеканал CBC добавил, что на данный момент полиция не располагает какими-либо данными о подозреваемых.

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#полиция
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#человек
#инцидент
#мужчины
#дома
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Более 20 рейсов задержали на вылет и прилет в аэропортах Москвы
В трех аэропортах Москвы более 20 рейсов задержали на прилет и вылет, 8 отменили
04 сентября 2023, 02:41

Фото: iStock/skyNext

В более чем 20 рейсах возникли задержки как на вылете, так и на прилете в трех московских аэропортах, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
В аэропорту Шереметьево замечено задержание восьми рейсов, в аэропорту Домодедово - 11, а еще четыре рейса были отменены.

По данным на 2:22 по московскому времени, в аэропорту Внуково также были задержаны четыре рейса, и такое же количество было отменено. Причины данных задержек не были уточнены.

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