В Иране 6 человек оказались под завалами после взрыва в шахте

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6 человек оказались под завалами из-за взрыва на шахте в провинции Семнан на севере Ирана.
Fars пишет, что на месте работают экстренные службы.
Ранее в Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что больше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе. Об этом Трутнев сообщил в ходе совещания во Владивостоке.
По словам Трутнева, на сегодняшний день ущерб оценивается в семь миллиардов. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, какие меры следует принимать, чтобы в дальнейшем не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.
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«Произошёл взрыв на шахте Тазре в городе Дамган. В этот район направлены спасательные команды, которые оказывают помощь пострадавшим»,- сказано в сообщении.
По словам Трутнева, на сегодняшний день ущерб оценивается в семь миллиардов. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, какие меры следует принимать, чтобы в дальнейшем не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.
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Мария Фирсова