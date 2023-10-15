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В Иране обнаружили мёртвыми режиссёра Мехрджуи и его жену

15 октября 2023, 16:21
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тело известного иранского режиссёра, сценариста, номинанта на премию «Золотой приз» Московского международного кинофестиваля 1971 года Дариюша Мехрджуи и его жены Вахидех Мохаммадифар нашли в их доме на севере Ирана.
Tasnim пишет, что в субботу вечером трупы Дариюша Мехрджуи и его супруги Вахидех Мохаммадифар нашла их дочь, которая позвонила в полицию.

Иранский режиссер вместе с семьей жил в частном доме в провинции Альборз. На телах погибших обнаружили побои и порезы. По данным судмедэкспертов, смерть наступила от удушения, мощных ударов и порезов.


Представитель сил правопорядка Ирана Монтазер Альмахди заявил, что преступник будет найден и отправлен под суд.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в расчленении женщины в Южном Тушино признал вину.

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#иран
#убийство
#режиссёр
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В Ленобласти посетители турбазы утонули в озере
15 октября 2023, 15:54

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Выборгском районе Ленинградской области в озере утонули двое посетителей турбазы.
РЕН ТВ пишет, что инцидент случился 14 октября в поселке Маслово. Компания из пяти человек арендовала домик на территории базы отдыха.  В МЧС сообщили, что четверо рыбаков отправились рыбачить на озере Михалевское. 
 
«Лодка перевернулась. Двое смогли выбраться на берег», - сообщили в МЧС.
Пока спасателям удалось извлечь из воды тело одного погибшего. Тело второго продолжают искать.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в аварии погибла семья с 7-летним ребёнком. Авария произошла накануне поздно вечером на автодороге М-5 «Урал» в Саткинском районе. КамАЗ с полуприцепом двигался на слишком большой скорости. Его занесло на встречку, где произошло столкновение с Kia Rio. Легковую машину по инерции отбросило на фуру Shacman.

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#чп
#ленинградская область
#мчс
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В Санкт-Петербурге более 8 кг кокаина обнаружили на грузовом судне
15 октября 2023, 15:43

Фото: istockphoto/donvictorio

Судно прибыло в Санкт-Петербург из Панамы.
SHOT сообщает, что на судне Wild Cosmos, которое ходит под флагом Багамских островов, таможенники обнаружили 8 странных брикетов с неизвестным порошком внутри. Брикеты были обмотаны непрозрачной лентой.

Эксперты выяснили, что в брикетах было более 8 кг кокаина. Их спрятали под потолком одного из помещений судна. В данный момент выясняется, кому принадлежали брикеты, и для кого предназначались.

Ранее в Екатеринбурге бывший наркоман помог полиции разоблачить банду наркоторговцев. Водитель-курьер получил заказ утром 13 октября. Посылку нужно было доставить из Чкаловского района в Верх-Исетский. В пути курьер почувствовал знакомый химический запах. Мужчина догадался, что в посылке находятся наркотики и отвёз их в полицию.

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#санкт-петербург
#наркотики
#полиция
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В Санкт-Петербурге подростки сломали позвоночник однокласснику
15 октября 2023, 13:38

Фото: istockphoto.com/tiero

В Приморском районе Санкт-Петербурга 7-летнему мальчику сломали позвоночник на перемене.
«78.ru» пишет, что первоклассника госпитализировали с переломом позвоночника из школы. По словам мальчика, на перемене одноклассники схватили его за руки и ноги и бросили спиной на парту.
 
После уроков ребёнок начал жаловаться на сильные боли в области шеи. Родители отвезли его в больницу.
 
Первокласснику диагностировали компрессионный перелом одного из позвонков. От госпитализации родители отказались.

Ранее  в школе № 16 в посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае ученицы старших классов заставили извиняться ученицу, поставив ее на колени. В Сеть попало видео, где более взрослые девочки издевались и унижали ученицу. Они заставили девочку извиняться. Однако им этого оказалось недостаточно, они поставили девочку на колени и заставили сложить руки вместе и вымаливать прощение у одной из них.

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#школа
#дети
#чп
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В Екатеринбурге бывший наркоман помог полиции разоблачить банду наркоторговцев
15 октября 2023, 13:09

Фото: iStock/akiyoko

Ранее мужчина был судим по 228 статье УК РФ.
Водитель-курьер получил заказ утром 13 октября. Посылку нужно было доставить из Чкаловского района в Верх-Исетский. В пути курьер почувствовал знакомый химический запах. Мужчина догадался, что в посылке находятся наркотики и отвёз их в полицию. 

Там обнаружили 7 г мефедрона. Полицейские провели обыск у отправителя и нашли у него дома электронные весы и еще 12 г мефедрона, а в телефоне были обнаружены фотографии закладок. 

Выехав на указанные места, полицейские обнаружили более 3 кг веществ. Отправитель и получатель посылки задержаны.

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#наркотики
#полиция
#чп
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В Свердловской области водитель сбил пешехода и сбросил его тело в канаву
15 октября 2023, 11:20

Фото: iStock/PinkBadger

Водитель в Свердловской области наехал на пешехода, сбросил его тело в канаву и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Уточняется, что происшествие случилось 12 октября в районе 04:30 (02:30 по московскому времени) в селе Коркинское Свердловской области. Автомобилист наехал на пешехода, после чего сбросил его тело в ближайшую канаву. От полученных травм пешеход 1969 года рождения скончался на месте.

На месте аварии сотрудники ГИБДД обнаружили осколки кузова автомобиля, по которым удалось найти его владельца. Им оказался 40-летний мужчина, который объяснил, что из-за плохой видимости не заметил человека на проезжей части и совершил наезд. Он также сознался в том, что оттащил тело в канаву.

В пресс-службе УГИБДД отметили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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#водитель
#пешеход
#гибдд
#уголовное
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В Ярославской области мужчина обвиняет полицейских в подбросе наркотиков
15 октября 2023, 10:46

Фото: iStock/DedMityay

В данный момент проверяют оперативника центра противодействия экстремизму.
Baza пишет, что именно его задержанный обвинил в избиении и подбросе наркотиков. По словам мужчины, его били электрошокером в спину и подбросили в карман 50 г героина.
 
42-летний Денис был задержан в Угличе в конце августа. Полицейские остановили его машину. Во время обыска в кармане нашли свёрток с героином массой 53 г. Сообщается, что во время задержания к Денису была применена физическая сила. Сотрудники полиции указали это в рапорте. Обыск мужчины проходил при понятых, и они не заметили никакого насилия и видимых телесных повреждений у Дениса. Но сотрудники ФСИН заметили.
 
Когда задержанного привезли в СИЗО, сопровождающие обнаружили ссадины на его голове и отправили мужчину в больницу. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы.
 
По словам самого Дениса, наркотиков у него не было. Их при задержании якобы подкинул ему капитан полиции, оперативник отдела ЦПЭ по Ярославской области.
 
По словам Дениса, когда он лежал на земле с застёгнутыми запястьями, оперативник нанёс ему несколько ударов по голове, а потом ударил шокером в спину. После положил свёрток с наркотиками в карман.
 
Следователи начали проверку. Коллеги полицейского, которые вместе с ним были на задержание Дениса, отрицают вину капитана.

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#наркотики
#полиция
#новости
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В горах Непала нашли тело альпинистки Оленевой
15 октября 2023, 10:25

Фото: istockphoto/Olga Gudumac

Тело российской альпинистки Надежды Оленевой нашли в горах Непала.
«Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолета там невозможна», —рассказал ТАСС главный тренер сборной России Павел Шабалин.
 37-летняя Надежда Оленева Himalayan Times сообщает, что 37-летняя российская альпинистка Надежда Оленева упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири, которая находится в Непале. ЧП случилось вчера примерно в 11.25 утра. В это время команда российских альпинистов из трёх человек пыталась подняться на Дхаулагири без помощи базового лагеря или шерпы.
 
В 2022 году Оленева завоевала титул чемпионки России по альпинизму.

«Она упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров»,-сказано в сообщении.
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#альпинист
#чп
#горы
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ВОЗ назвала эвакуацию больниц с севера сектора Газа смертным приговором
15 октября 2023, 10:17

Фото: istock / sanchezgrande

Всемирная организация здравоохранения назвала смертным приговором приказ Израиля об эвакуации более 2 тыс. тысяч пациентов из 22 больниц на севере Газы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принуждение более 2000 пациентов к переезду в южную часть Газы <...> может быть равносильно смертному приговору», — сказано в заявлении ВОЗ.
В организации также отметили, что в медицинские учреждения на севере Газы все еще поступают раненые люди и медработники тяжело справляются с работой. 

В ВОЗ назвали принуждение к перемещению больных в южную часть региона, где больницы работают на пределах , может стоить людям жизней. Организация призвала Израиль отменить эти приказы.
 
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#армия
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#больницы
#министр
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#новости
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В Барнауле отец 4 года занимался сексом с дочерью по её просьбе
15 октября 2023, 09:39

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Житель Барнаула 4 года занимался сексом с собственной дочерью по её просьбе.
Таким образом девушка пыталась побороть влечение к женскому полу, рассказывает мужчина.
 
Mash пишет, что в 11 лет девочка почувствовала симпатию к своей однокласснице. Школьница обратилась за советом к отцу. 40-летний мужчина выслушал дочь и порекомендовал познакомься с мальчиком. Но девочке советы не помогли. Тогда школьница предложила отцу заняться с ней сексом, чтобы избавить от мыслей.
 
Мужчина не увидел в этой просьбе ничего странного и 4 года занимался с дочерью сексом. В полицию обратилась мать девочки.
 
Мужчина задержан и заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. При этом девочка просит не наказывать отца, так как инициатива исходила от неё.

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#секс
#родители
#дети
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