В Иране обнаружили мёртвыми режиссёра Мехрджуи и его жену

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Тело известного иранского режиссёра, сценариста, номинанта на премию «Золотой приз» Московского международного кинофестиваля 1971 года Дариюша Мехрджуи и его жены Вахидех Мохаммадифар нашли в их доме на севере Ирана.
Tasnim пишет, что в субботу вечером трупы Дариюша Мехрджуи и его супруги Вахидех Мохаммадифар нашла их дочь, которая позвонила в полицию.
Иранский режиссер вместе с семьей жил в частном доме в провинции Альборз. На телах погибших обнаружили побои и порезы. По данным судмедэкспертов, смерть наступила от удушения, мощных ударов и порезов.
Представитель сил правопорядка Ирана Монтазер Альмахди заявил, что преступник будет найден и отправлен под суд.
Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в расчленении женщины в Южном Тушино признал вину.
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Иранский режиссер вместе с семьей жил в частном доме в провинции Альборз. На телах погибших обнаружили побои и порезы. По данным судмедэкспертов, смерть наступила от удушения, мощных ударов и порезов.
Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в расчленении женщины в Южном Тушино признал вину.
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Мария Фирсова