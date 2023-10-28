В Иране умерла 16-летняя девушка, задержанная в метро за отсутствие хиджаба

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В иранской больнице скончалась 16-летняя Армита Гераванд, которую ранее пытались задержать в метро за отсутствие хиджаба. Об этом сообщает агентство IRNA.
Напомним, что в начале октября полиция нравов пыталась задержать 16-летнюю Гераванд в метро Тегерана за то, что на ней не было хиджаба. В следствие применения в её отношении физической силы, девушка была госпитализирована. 3 октября стало известно, что она впала в кому.
По другой версии, которой придерживается и государственное агентство IRNA, девушке стало плохо в вагоне метро или низкого артериального давления.
Армита Гераванд находилась в коме в течение 28 дней, после чего скончалась в одной из больниц Ирана.
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По другой версии, которой придерживается и государственное агентство IRNA, девушке стало плохо в вагоне метро или низкого артериального давления.
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Анастасия Чинкова