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В Иркутске арестовали подозреваемого в убийстве полуторагодовалого ребенка

14 июля 2023, 04:37

Фото: iStock/Rawf8

В Иркутской области суд отправил под стражу двадцатилетнего мужчину, который обвиняется в убийстве полуторогодовалого ребенка сожительницы.
«По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому в убийстве малолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября 2023 года», — проинформировали в пресс-службе регионального СК РФ.

Россиянина обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Мужчина в ходе допроса признал свою вину.


«Известия» пишут, что 12 июля стало известно об убийстве ребенка из-за плача. Судмедэксперты установили, что смерть наступила из-за удушья.

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#ребенок
#суд
#арест
#убийство
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В Приморье подростки избили сверстников и сбежали из спецшколы
14 июля 2023, 04:13

Фото: iStock/blinow61

В Приморском крае задержали пятерых подростков, самовольно покинувших спецшколу.
Один из них перед этим избил двух сверстников 16 и 15 лет, сообщили в УМВД города Уссурийска.

Сбежавшие подростки были обнаружены в селе Васильевка. Для дальнейшего разбирательства их доставили в полицейское отделение.

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#Приморье
#подростки
#спецшкола
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В Москве после аварии на Рябиновой улице загорелись два грузовика
14 июля 2023, 03:48

Фото: iStock/kdshutterman

В Москве на Рябиновой улице грузовик влетел в фуру, в результате чего произошел пожар и несколько взрывов.
По информации Телеграм-канала «Москва 24» у одного из автомобилей рванул баллон с газом. Предварительно, пострадал один человек.

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#пожар
#Москва
#ДТП
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В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,8
14 июля 2023, 03:27

Фото: iStock/Marina Novitkaia

В Турции, провинция Кахраманмараш, зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщает AFAD.
Уточняется, что  подземные толчки произошли в районе Эльбистан в 15:32. Очаг землетрясения находился на глубине 12,44 км.

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#землетрясение
#Турция
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В Курской области прогремел взрыв
14 июля 2023, 02:00

Фото: iStock/RamonCast

В Сети опубликованы кадры, на которых слышны звуки взрывов в Курчатове Курской области. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
На видео можно увидеть вспышки света и услышать сирены автомобилей, которые срабатывают от громких звуков. Уточняется, что звуки взрывов были слышны «практически всему городу».

Информация о пострадавших в результате инцидента в настоящее время отсутствует. 

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#взрыв
#Курск
#Курская область
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Губернатор Самарской области Азаров назначил проверку нелегального морга
13 июля 2023, 22:24

Фото: iStock/Motortion

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил провести проверку нелегального морга, который был обнаружен в гаражном кооперативе.
Сейчас полиция в Самаре проводит проверку по опубликованному в социальной сети видеоролику, в котором показано, как в оборудованном в гараже хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью «охлажденное мясо».

«За гранью добра и зла то, что я увидел на представленном видео. Совершенно неподобающее отношение к телам усопших», - заявил Азаров.
Он подчеркнул, что лично будет контролировать ход расследования.

Напомним, ранее журналистка Ксения Штефан в своем Telegram-канале опубликовала видеоролик о «частном морге», который представляет собой оборудованный гараж с похоронной атрибутикой и телами пожилых людей.

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#Самара
#морг
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Самарская полиция проверит видео с «частным моргом» в гараже
13 июля 2023, 21:51

Фото: iStock/Soumen Hazra

Полиция в Самаре проводит проверку по опубликованному в социальной сети видеоролику, в котором показано, как в оборудованном в гараже хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью «охлажденное мясо». Об этом сообщили в региональном главке МВД.
В пресс-службе главка сообщили, что по результатам проведенной проверки будет принято решение.

Напомним, ранее журналистка Ксения Штефан в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик о «частном морге», который представляет собой оборудованный гараж с похоронной атрибутикой и телами пожилых людей.

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#гараж
#морг
#Самара
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В пензенском селе Средняя Елюзань число заразившихся корью выросло до 64
13 июля 2023, 21:37

Фото: iStock/Singjai20

Количество заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области за сутки выросло до 64 человек. Об этом сообщает областной минздрав.
Отмечается, что случаи кори обнаружены в Пензе и трех райцентрах Кузнецке, Неверкино и Шемышейке.

Напомним, с начала июля в селе Средняя Елюзань Пензенской области за последние пять дней выявили 18 случаев заражения корью. Все пациенты заявили об отсутствии прививки от кори.

Из-за напряжённой эпидемиологической ситуации в населённом пункте объявили масочный режим и ввели ограничение на проведение массовых мероприятий для стабилизации обстановки.

Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Маленькие дети подвержены высокому риску заболеть с серьезными осложнениями.

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В селе Пензенской области выявили 18 случаев заражения корью

#корь
#Пензенская область
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BAZA: Задержан гендиректор «Бюджетных и финансовых технологий» Моносов
13 июля 2023, 20:28

Фото: istockphoto.com/BrianAJackson

По предварительной информации, сотрудниками правопорядка задержан генеральный директор ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.
Отмечается, что 53-летний Моносов задержан на ряду с замглавы Минцифры Максимом Паршиным и подозревается в даче взятки.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Сделает это Басманный суд Москвы.

До этого в Москве задержали замглавы Минцифры Максима Паршина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В Минцифры отмечали, что ведомство оказывает полное содействие правоохранительным органам в связи с проводимым расследованием.

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#происшествие
#взятка
#суд
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В Уфе полиция задержала петербуржца за взлом 130 аккаунтов на «Госуслугах»
13 июля 2023, 20:13

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Уфе задержан хакер из Санкт-Петербурга, который похитил данные от аккаунтов на портале «Госуслуг» у 130 россиян.
Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Мужчина создал в интернете несколько фишинговых сайтов, которые похожи на страницы госучреждений. Люди вводили свои пароли от учетных записей на портале «Госуслуг», а личные данные автоматически отправлялись хакеру, который менял пароли и пользовался аккаунтами для оформления микрозаймов. Полученные деньги выводились через анонимные кошельки.

Когда кредитный лимит был исчерпан, мужчина уничтожал учетную запись. В работу брался новый аккаунт.

Во время обыска у хакера изъяли 25 SIM-карт, телефоны и банковские карты. Мужчина доставлен в Санкт-Петербург.  

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#хакер
#Санкт-Петербург
#Госуслуги
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