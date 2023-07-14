В Иркутске арестовали подозреваемого в убийстве полуторагодовалого ребенка

Фото: iStock/Rawf8
В Иркутской области суд отправил под стражу двадцатилетнего мужчину, который обвиняется в убийстве полуторогодовалого ребенка сожительницы.
«По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому в убийстве малолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября 2023 года», — проинформировали в пресс-службе регионального СК РФ.
Россиянина обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Мужчина в ходе допроса признал свою вину.
Читайте также:
В Приморье подростки избили сверстников и сбежали из спецшколы;
В Москве после аварии на Рябиновой улице загорелись два грузовика;
В Курской области прогремел взрыв.
Диана Аванесян