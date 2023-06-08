В Иркутске арестовали трех подозреваемых в заказном поджоге трансформатора

Фото: Фотобанк Московской области
Мужчины сознались в поджоге трансформаторной подстанции троллейбусного депо, сообщает ТАСС
В Иркутске полиция задержала троих мужчин по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции троллейбусного депо. По предварительным данным, они совершили поджог за денежное вознаграждение, пишет ТАСС со ссылкой на портал «МВД-медиа».
Один из подозреваемых признался, что нашел объявление о работе в сообществе популярного мессенджера. Позже с ним связался неизвестный мужчина и предложил за денежное вознаграждение осуществить поджог. Задержанный согласился и привлек к совершению преступления своих знакомых.
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«Сотрудники районной полиции и центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте 23-26 лет, которые сознались в противоправном деянии», — цитирует агентство текст сообщения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что строители ЖК «Белая Дача Парк» в Москве уронили плиту на припаркованные машины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян