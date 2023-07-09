В Иркутске спустя месяц поисков полуторагодовалой девочки нашли ее тело

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Девочка полутора лет, которая пропала в Иркутске месяц назад, была найдена мертвой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.
Напомним, 9 июня стало известно, что на берегу реки в Иркутске пропал полуторогодовалый ребенок. Девочка, под наблюдением матери, играла на берегу реки Ушаковки. Однако, в какой-то момент, женщина поняла, что дочь пропала из ее поля зрения.
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