В Иркутске задержали педофила с психическим заболеванием

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В Иркутске задержали педофила, который заманивал детей в квартиру. Выяснилось, что он страдает психическим заболеванием. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что в прошлом месяце его поставили на учет в психоневрологическом диспансере из-за проблем с психикой. Возбуждено уголовное дело. На данный момент его отпустили под подписку о невыезде.
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