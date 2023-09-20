В Иркутске задержали подозреваемого в содействии терроризма

Фото: iStock/BrianAJackson
В Иркутске задержан мужчина, подозреваемый в содействии террористической деятельности. Ему предъявлено соответствующее обвинение, сообщает Следственный комитет Российской Федерации по региону.
По информации полиции, сотрудники правоохранительных органов задержали в Иркутске мужчину, который подозревается в участии в активностях, связанных с террористической организацией. В отношении него выдвинуто обвинение в содействии террористической деятельности.
Согласно информации Главного управления Министерства внутренних дел региона, родственник задержанного ранее находился в рядах боевиков одной из террористических организаций.
До момента задержания этот мужчина находился в федеральном розыске. У него изъяты мобильные телефоны и документы, представляющие интерес для следствия.
Читайте также:
В Подмосковье задержан военный, сбежавший из госпиталя после ранения
Житель Калининграда делал закладки во время прогулки с ребенком
Стали известны подробности убийства женщины в московском сквере
«Данный мужчина придерживался идеологии запрещенной на территории России террористической организации уже несколько лет. Он активно использовал социальные сети для пропаганды и вербовки граждан одной из стран ближнего зарубежья к участию в вооруженных конфликтах и боевых действиях на территории других республик», - говорится в сообщении Следкома.
До момента задержания этот мужчина находился в федеральном розыске. У него изъяты мобильные телефоны и документы, представляющие интерес для следствия.
Читайте также:
В Подмосковье задержан военный, сбежавший из госпиталя после ранения
Житель Калининграда делал закладки во время прогулки с ребенком
Стали известны подробности убийства женщины в московском сквере
Артем Кузьмин