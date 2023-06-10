В Иркутске завели уголовное дело после пропажи полуторагодовалой девочки

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Напомним, в Иркутске объявили о пропаже полуторагодовалой девочки. Ребенок, под наблюдением матери, играл на берегу реки Ушаковки. Однако, в какой-то момент, женщина поняла, что дочь пропала из ее поля зрения.
Девочку так и не нашли, несмотря на то, что к ее поискам был подключен волонтерский отряд.
На родителей пропавшей возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее «Радио 1» сообщало, как в Смоленской области сторож нашел в лесу разбившийся беспилотник и решил, что он пригодится ему в хозяйстве.