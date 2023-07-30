В Иркутской области из-за сильных дождей обвалился грунт кладбища

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Из-за ливней захоронения начало уносить в воду.
«Осторожно, Москва» пишет, что в начале июля из-за мощных ливней река Китой вышла из берегов. Жители заимки Якимовка обращались к властям с просьбами укрепит местное кладбище, которое стоит прямо на берегу реки. Но их игнорировали.
Накануне грунт обвалился, а кресты и памятники вместе с гробами стало уносить течением.
Прокуратура начала проверку. По данным ведомства, повреждены захоронения 1950-2000.
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Накануне грунт обвалился, а кресты и памятники вместе с гробами стало уносить течением.
«Будет дана оценка исполнению земельного законодательства, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требованиям закона о погребении и похоронном деле», — сказано в прокурорском сообщении.Читайте также:
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Мария Фирсова