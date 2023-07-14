В Иркутской области 20-летний мужчина убил пасынка из-за слёз

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По версии следствия, утром 10 июля в поселке Куйтун Куйтунского района 20-летний подозреваемый остался наедине с полуторагодовалым ребенком подруги и ударил его несколько раз рукой по голове, потому что тот плакал.
Подозреваемый полностью признал свою вину. Ходатайство о заключении мужчины под стражу направлено в суд.
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