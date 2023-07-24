В Иркутской области молния ударила в моющегося ребенка

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В Нижнеудинском районе Иркутской области четвероклассник пострадал, предположительно, в результате удара молнии, сообщает «Аргументы и Факты» со ссылкой на МВД региона.
Происшествие случилось вечером 23 июля. Пострадавший вместе со старшим братом мылись в бане. Когда последний вышел на улицу, то услышал в бане громкий хлопок.
Вернувшись назад, парень обнаружил младшего брата с ожогами. Предположительно, в этот момент в баню ударила молния. Ребенка экстренно госпитализировали.
Полиция проводит проверку по факту происшествия.
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Вернувшись назад, парень обнаружил младшего брата с ожогами. Предположительно, в этот момент в баню ударила молния. Ребенка экстренно госпитализировали.
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Евгения Парфентьева