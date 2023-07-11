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В Иркутской области передано в суд дело 26-летнего россиянина за теракт в военкомате

11 июля 2023, 06:25

Фото: iStock/Zolnierek

В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя региона, который обвиняется в совершении теракта, изготовлении и хранении оружия и других преступлениях. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на СК РФ.

По версии следствия, осень 2022 года 26-летний мужчина в актовом зале военного комиссариата города Усть-Илимск трижды выстрелил в военкома и разлил в помещении легковоспламеняющуюся жидкость, после чего поджег ее.

Россиянин был задержан во время попытки побега, суд позже принял решение об аресте мужчины. Раненого военного комиссара удалось эвакуировать из горящего здания и доставить в медучреждения для оказания дальнейшей помощи. Общий ущерб от поджога составляет более миллиона рублей.

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#суд
#Иркутская область
#военкомат
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В Оренбурге врачи спасли жизнь школьнику, отравившемуся алкоголем
11 июля 2023, 05:52

Фото: iStock/Akiromaru

В Оренбурге подростка с токсическим алкогольным отравлением доставили в Областную детскую клиническую больницу на прошлой неделе. Об этом пишет «КП» со ссылкой на представителей медучреждения.
В публикации говорится, что школьник с десяти лет курит электронные сигареты и употребляет алкоголь.

Реаниматологи и токсикологи сутки боролись за жизнь подростка. В результате медикам удалось снять интоксикацию и спасти жизнь ребенку.

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#Оренбург
#школьник
#алкоголь
#отравление
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В Амурской области введен карантин по бешенству из-за нападения лисы на ребенка
11 июля 2023, 05:51

Фото: iStock/patrick8484

В селе Грибское Амурской области введен карантин по бешенству после того, как зараженная им лиса напала вначале на собаку, а затем на ребенка. Об этом сообщило на своем сайте региональное управление ветеринарии.
«Опасное заболевание выявлено у дикой лисицы, которая зашла на подворье местного жителя и напала на собаку», — сказано было в сообщении. На помощь собаке бросилась девочка, которую лиса оцарапала. После этого ребенка оперативно доставили в больницу, где оказали всю необходимую медпомощь.

Лабораторные анализы, проведенные позднее, подтвердили наличие у лисы бешенства. Это опасное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему как животного, так и человека. Источник вируса — слюна диких животных, а также бродячих собак и кошек. Заражение происходит через укусы, царапины, одежду, испачканную слюной больного животного.

Сейчас ветеринары проводят подворовой обход Грибского и повторно вакцинируют от бешенства всех животных.

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#лисы
#происшествия
#Амурская область
#бешенство
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На Байкале пропавшего байдарочника нашли мертвым
11 июля 2023, 05:20

Фото: iStock/Tashulia

Между Северобайкальском и Нижнеангарском обнаружили тело 50-летнего сплавщика из Усть-Илимска. Об этом пишет Телеграм-канал Babr Mash.
Два друга 5 июля сплавлялись по реке Верхняя Ангара. После того как начался шторм, их вынесло в озеро Байкал. Обе лодки перевернулись, однако одному из мужчин удалось добраться до берега и связаться со спасателями. Второго туриста искали в течение пяти дней.

Отмечается, что спасательные работы были осложнены волнами и ветром.

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#Байкал
#байдарочник
#поиски
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В Пермском крае арестован подросток, пытавшийся сжечь 15-летнюю девушку
11 июля 2023, 05:13

Фото: iStock/Rawf8

В Пермском крае Октябрьский районный суд 10 июля заключил под стражу подростка, пытавшегося сжечь пятнадцатилетнюю девушку.
По информации «Комсомольской правды», суд заключил обвиняемого под стражу до 8 сентября.

Отмечается, что место происшествия было осмотрено, сейчас проводятся необходимые экспертизы. Обстоятельства преступления устанавливаются, сообщили в краевом СК РФ.

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#подросток
#суд
#арест
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В Новосибирске женщина сорвалась с шестого этажа, спускаясь по простыням
11 июля 2023, 04:24

Фото: iStock/Aleksei Savin

В Новосибирске женщина во время попытки спуститься по простыням сорвалась с шестого этажа дома. Об этом пишет «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы происшествия рассказали, что женщина упала на дерево, стоящее под окнами. При этом на не получила значительных повреждений.

После падения россиянка самостоятельно встала и ушла, оставив в кустах рюкзак.

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#женщина
#падение
#Новосибирск
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Сотрудники украинского военкомата вчетвером отобрали у девушки телефон
11 июля 2023, 02:50

Фото: iStock/AlexLinch

Сотрудники украинского военкомата отобрали телефон у девушки. Соответствующее видео публикует Телеграм-канал «Новости Одесса».
На кадрах видно женщину, сидящую за рулем автомобиля. К ней подходит мужчина в форме и выхватывает телефон из рук. После этого к машине подходят еще трое вооруженных мужчин.

Девушка вышла из машины и попыталась вернуть свой телефон, но ей это не удалось.



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#Украина
#военкомат
#девушка
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В Москве сотрудники Росгвардии поймали агрессивного лемура
11 июля 2023, 02:20

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Москве сотрудники Росгвардии поймали лемура, кидающегося на автомобили и пешеходов. Об этом сообщается в Телеграм-канале федеральной службы.
Уточняется, что кошачьего лемура обнаружили в районе Даниловской набережной. Животное проявляло агрессию и бросалось на людей и проезжающие автомобили.

Сотрудникам Росгвардии удалось поймать лемура. Его покормили и передали московскому департаменту природопользования и охраны окружающей среды.

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#лемур
#Москва
#Росгвардия
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В Нижнем Новгороде один человек погиб, пять детей пострадали в пожаре
11 июля 2023, 01:48

Фото: Фотобанк Московской области

В Нижнем Новгороде в результате пожара в жилом доме на улице Бекетова один человек погиб. Еще шестеро, среди которых пять детей, пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.
Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован.

Пострадавших в результате инцидента доставили в городские медицинские учреждения.

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#пожар
#Нижний Новгород
#дом
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На бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Нассара напали в тюрьме
11 июля 2023, 01:36

Фото: iStock/Tunatura

Экс-врач американской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассар был госпитализирован после того, как на него напали с ножом в тюрьме Флориды, где он отбывает срок по обвинению в сексуальном насилии и хранении детского порно. Об этом во вторник сообщило американское издание Independent.
По сведениям журналистов, 9 июля на Нассара во время ссоры напал другой заключенный, нанеся ему несколько ударов ножом в спину и грудь. Сейчас состояние бывшего спортивного врача остается стабильным. Отмечается, что это уже второе нападение на Нассара с 2017 года, когда его арестовали.

Никто из других заключенных или охранников тюрьмы не пострадал. Администрация исправительного учреждения уже начала собственное внутреннее расследование.

Ларри Нассар был спортивным врачом Университета штата Мичиган, а также официальным физиотерапевтом гимнастической сборной США на четырех Олимпийских играх. Среди его подопечных — олимпийские чемпионки Маккейла Марони, Александра Райсман и Симона Байлз. Все они подтвердили, что во время работы Нассар неоднократно применял к девушкам сексауальное насилие.

В итоге доктора признали виновным не только в нем, но также и в хранении детской и подростковой порнографии, а также в фальсификации улик. Общий срок, который он должен отбыть за все эти преступления, ваоьируется от 40 до 175 лет. И даже в самом лучшем для Нассара случае, он сможет стать свободным не раньше, чем в январе 2068 года.

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#Флорида
#тюрьма
#Ларри Нассар
#нападение с ножом
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