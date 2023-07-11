В Иркутской области передано в суд дело 26-летнего россиянина за теракт в военкомате

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В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя региона, который обвиняется в совершении теракта, изготовлении и хранении оружия и других преступлениях. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на СК РФ.
Россиянин был задержан во время попытки побега, суд позже принял решение об аресте мужчины. Раненого военного комиссара удалось эвакуировать из горящего здания и доставить в медучреждения для оказания дальнейшей помощи. Общий ущерб от поджога составляет более миллиона рублей.
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Диана Аванесян